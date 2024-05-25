Длилась 2,5 часа: главе Пентагона провели операцию

Главе Пентагона Ллойду Остину сделали операцию. В министерстве обороны США рассказали подробнее о состоянии здоровья министра.

Соответствующее заявление пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэт Райдера о состоянии здоровья министра обороны Ллойда Остина опубликовали на сайте министерства. Это заявление датируется 24 мая.

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Главе Пентагона провели операцию

Пэт Райдер рассказал, что вчера примерно в 6 вечера по восточному времени министр обороны Ллойд Остин прошел успешную плановую и минимально инвазивную дальнейшую нехирургическую процедуру, связанную с проблемой мочевого пузыря. Она состоялась в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

В сообщении говорится, что процедура длилась примерно 2,5 часа.

Отмечается, что в течение этого периода временно функции и обязанности министра обороны взяла на себя заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Впоследствии министр Остин восстановил свои полномочия министра обороны в 20:25 по восточному времени и вернулся домой.

Там заявили, что пока не ожидается никаких изменений в его официальном расписании.

Заметим, что перед тем как главе Пентагона сделали соответствующую операцию, в министерстве обороны предупредили об этом. Тогда отмечали, что Ллойд Остин снова пройдет медицинскую процедуру и будет госпитализирован. Это связано с проблемой мочевого пузыря у чиновника.

Также в Минобороны США напомнили, что, как и сообщалось 13 февраля на фоне прошлой медицинской процедуры у Остина, проблема мочевого пузыря у министра "не связана с его диагнозом рак".

Проблемы со здоровьем у Ллойда Остина: кратко