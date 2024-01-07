Глава Пентагона прокомментировал свою госпитализацию, которую скрывали несколько дней

Министр обороны США провел несколько дней в больнице. Он впервые прокомментировал свою госпитализацию.

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление после своей госпитализации. Он сказал, что ждет своего возвращения на работу.

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Он поблагодарил персонал

Остин выразил благодарность врачам и медперсоналу за работу и "за личное тепло", которое они проявили к его семье.

Я очень рад, что иду на поправку и с нетерпением жду скорого возвращения в Пентагон.

– отметил он.

Министр обороны США сказал, что понимает обеспокоенность СМИ его госпитализацией и добавил, что мог бы прилагать больше усилий, чтобы информировать общественность. В дальнейшем он пообещал поступать именно так.

В то же время он подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за решение по раскрытию информации.

Ллойда Остина госпитализировали