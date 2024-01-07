Глава Пентагона прокомментировал свою госпитализацию, которую скрывали несколько дней
Источник:Пентагон
Министр обороны США провел несколько дней в больнице. Он впервые прокомментировал свою госпитализацию.
Глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление после своей госпитализации. Он сказал, что ждет своего возвращения на работу.
Смотрите также "Черная папка" есть у обеих партий: благодаря чему Белый дом может склонить республиканцев к компромиссу
Он поблагодарил персонал
Остин выразил благодарность врачам и медперсоналу за работу и "за личное тепло", которое они проявили к его семье.
Я очень рад, что иду на поправку и с нетерпением жду скорого возвращения в Пентагон.
– отметил он.
Министр обороны США сказал, что понимает обеспокоенность СМИ его госпитализацией и добавил, что мог бы прилагать больше усилий, чтобы информировать общественность. В дальнейшем он пообещал поступать именно так.
В то же время он подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за решение по раскрытию информации.
Ллойда Остина госпитализировали
- Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу, однако в Пентагоне об этом заявили только через 4 дня. Причиной госпитализации стали осложнения после плановой медицинской процедуры. Ллойда Остина госпитализировали вечером 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
- В Пентагоне не стали больше раскрывать деталей и лишь добавили, что Остин поправляется и уже. В ближайшее время вернется для выполнения обязанностей. Однако когда министра США выпишут из больницы, пока неизвестно.
- CNN также сообщает, что журналисты начали интересоваться, почему в Пентагоне не сообщили об этом раньше, а ждали 4 дня. На это пресс-секретарь генерал-майор Пэт Райдер заявил, что "это была развивающаяся ситуация". Он также добавил, что в Пентагоне также учитывали и "другие факторы"