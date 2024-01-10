Страна без министра обороны: как на политике США скажется ситуация с болезнью Остина

В начале января стало известно, что министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали из-за осложнений после операции. Об этом руководство страны узнало только через 4 дня.

Впоследствии стало известно, что у главы Пентагона рак простаты. Если окажется, что Ллойд Остин нарушил закон, не сообщив Конгрессу о своем состоянии, его могут отправить в отставку. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Остина могут отстранить от должности

Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали в понедельник, 1 января, после того, как он почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры. Руководитель администрации министра обороны болел гриппом, а заместитель Остина в то время была в отпуске в Пуэрто-Рико.

То есть все ответственные люди за передачу информации о госпитализации министра обороны не работали в то время. Фактически потому Конгресс и президент США Джо Байден узнали о состоянии Остина через несколько дней, незадолго до того, как об этом объявили публично.

Сейчас будут разбираться, нарушил ли он инструкции, когда не сообщил (о болезни – 24 Канал). Если нарушил, то, вероятнее всего, его отправят в отставку. Если не нарушил, тогда об этом быстро забудут,

– отметил Михаил Шейтельман.

В американском политикуме принято оглашать проблемы со здоровьем чиновников. Хотя это конфиденциальная информация, однако общество этого требует. В этом случае ситуация вообще была достаточно опасной.

"Страна фактически была без Министерства обороны, если некому было принять решение об уведомлении Белого дома. Это очень удобно могут использовать республиканцы, мол, старики управляют страной, это никуда не годится. Остина действительно могут отправить в отставку, если он нарушил закон", – объяснил политтехнолог.

Собственно, в этом случае даже сам Ллойд Остин может уйти в отставку. Такую ошибку американцы могут не простить.

Есть ли угроза для Украины

В то же время, если вдруг Ллойд Остин уйдет с должности, то маловероятно, что в Соединенных Штатах что-то изменится в вопросе украинской помощи.

Ничего, абсолютно ничего не изменится. Может прийти новый, энергичный человек, условно чаще обо всем извещающий. Но с политической точки зрения не изменится ничего,

– подчеркнул Шейтельман.

Даже в военном смысле отношения Украины и США не изменятся из-за нового министра обороны. Так что по этому поводу волноваться не стоит.

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