Згодом стало відомо, що у глави Пентагону рак простати. Якщо виявиться, що Ллойд Остін порушив закон, не повідомивши Конгрес про свій стан, його можуть відправити у відставку. Таку думку в етеру 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Остіна можуть відсторонити від посади

Міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували в понеділок, 1 січня, після того, як він відчув сильний біль після планової медичної процедури. Керівник адміністрації міністра оборони хворів на грип, а заступниця Остіна у той час була у відпустці в Пуерто-Рико.

Тобто всі люди, які були відповідальні, за передання інформації про госпіталізацію міністра оборони не працювали у той час. Фактично через те Конгрес та президент США Джо Байден дізналися про стан Остіна через кілька днів, незадовго до того, як про це оголосили публічно.

Зараз розбиратимуться, чи порушив він інструкції, коли не повідомив (про хворобу – 24 Канал). Якщо порушив, то, найімовірніше, його відправлять у відставку. Якщо не порушив, тоді про це швидко забудуть,

– зазначив Михайло Шейтельман.

В американському політикумі заведено надавати розголосу проблеми зі здоров'ям високопосадовців. Хоч це конфіденційна інформація, однак суспільство цього вимагає. У цьому випадку ситуація взагалі була доволі небезпечною.

"Країна фактично була без Міністерства оборони, якщо нікому було прийняти рішення про оповіщення Білого дому. Це дуже зручно можуть використати республіканці, мовляв, старики керують країною, це нікуди не годиться. Остіна справді можуть відправити у відставку, якщо він таки порушив закон", – пояснив політтехнолог.

Власне, у такому випадку навіть сам Ллойд Остін може піти у відставку. Таку помилку американці можуть не пробачити.

Чи є загроза для України

Водночас якщо раптом Ллойд Остін піде з посади, то малоймовірно, що у Сполучених Штатах щось зміниться у питанні української допомоги.

Нічого, абсолютно нічого не зміниться. Може прийти нова, енергійна людина, умовно частіше про все сповіщатиме. Але з політичної точки зору не зміниться нічого,

– наголосив Шейтельман.

Навіть у військовому сенсі стосунки України та США не зміняться через нового міністра оборони. Тож з цього приводу хвилюватися не варто.

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