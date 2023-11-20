Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что такой визит нацелен на общение с нашим Главнокомандующим. Следовательно, ключевыми темами могут стать вопросы оружия и стратегии ведения войны.

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О чем могут говорить с главой Пентагона

"Думаю, главная цель его визита – это говорить не совсем о деньгах или политике, а о тяжелых артиллерийских вещах, о небе, самолетах. Вероятно, будут говорить об оружии, тактике контрнаступления, наступлении зимы и о том, насколько готовы к ней наши системы ПВО", – рассказал Николай Давидюк.

Еще одной темой могут стать американские истребители F-16. Для них нужно подготовить места, ремонтные базы – все это должно быть защищено. Поэтому можно сказать, что визит Ллойда Остина в Украину – совещание военных, которые будут решать техническо-производственные вопросы.

Более того, Остин – это человек, прошедший большое количество войн, он чрезвычайно опытный генерал, умеющий и знающий, как надо воевать. Вероятно, глава Пентагона привез с собой папку с разведданными, поэтому мы услышим много полезной информации.

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Вооруженным Силам Украины также есть чем похвастаться, ведь наши военные не стояли на месте, двигались и в море, и на суше – обо всем этом также расскажут генералу. Украина также владеет большим количеством данных, ведь фиксирует все происходящее на фронте. Эта информация очень полезна, ведь охватывает важнейшие военные стратегии и тактики.

Стоит вспомнить, что Валерий Залужный писал о том, что Украине необходимо создавать новое мощное оружие, а без помощи США, их технологических компаний это будет сделать очень сложно.

Наши генералы тоже покажут ему, на что мы способны. Думаю, в этой истории мы увидим создание нового оружия, потому что Ллойд Остин – это один из участников этого прорывного инновационного продукта,

– добавил политолог.

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