Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что такой визит нацелен на общение с нашим Главнокомандующим. Следовательно, ключевыми темами могут стать вопросы оружия и стратегии ведения войны.
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О чем могут говорить с главой Пентагона
"Думаю, главная цель его визита – это говорить не совсем о деньгах или политике, а о тяжелых артиллерийских вещах, о небе, самолетах. Вероятно, будут говорить об оружии, тактике контрнаступления, наступлении зимы и о том, насколько готовы к ней наши системы ПВО", – рассказал Николай Давидюк.
Еще одной темой могут стать американские истребители F-16. Для них нужно подготовить места, ремонтные базы – все это должно быть защищено. Поэтому можно сказать, что визит Ллойда Остина в Украину – совещание военных, которые будут решать техническо-производственные вопросы.
Более того, Остин – это человек, прошедший большое количество войн, он чрезвычайно опытный генерал, умеющий и знающий, как надо воевать. Вероятно, глава Пентагона привез с собой папку с разведданными, поэтому мы услышим много полезной информации.
Давидюк допустил, какие темы может обсуждать глава Пентагона в Украине: смотрите видео
Вооруженным Силам Украины также есть чем похвастаться, ведь наши военные не стояли на месте, двигались и в море, и на суше – обо всем этом также расскажут генералу. Украина также владеет большим количеством данных, ведь фиксирует все происходящее на фронте. Эта информация очень полезна, ведь охватывает важнейшие военные стратегии и тактики.
Стоит вспомнить, что Валерий Залужный писал о том, что Украине необходимо создавать новое мощное оружие, а без помощи США, их технологических компаний это будет сделать очень сложно.
Наши генералы тоже покажут ему, на что мы способны. Думаю, в этой истории мы увидим создание нового оружия, потому что Ллойд Остин – это один из участников этого прорывного инновационного продукта,
– добавил политолог.
Украину посетил глава Пентагона: что известно
- С официальным визитом в Киев 20 ноября приехал Министр обороны США Ллойд Остин. Он обсудит с украинскими представителями долгосрочное видение будущего нашей страны. Таким визитом США хотят подтвердить свою поддержку, в частности, по обеспечению Украины дополнительными боевыми возможностями.
- Президент Владимир Зеленский уже встретился с главой Пентагона. После этого Ллойд Остин написал в соцсети Х, что разговор с Зеленским является для него честью. Он подчеркнул, что США в дальнейшем будут помогать в неотложных нуждах нашего государства на поле боя.
- Ранее, в ноябре, телефонный разговор с Ллойдом Остином провел Министр обороны Украины Рустем Умеров. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины для усиления обороны в будущем. В частности, говорилось о боеприпасах.