Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала рассказал, что, по информации из его источников, ситуация изменилась после того, как руководство Lockheed Martin вернулось со встреч в Украине и оценило возможности украинских военных и инженеров. Их особенно поразила способность быстро совершенствовать западные разработки и создавать собственные решения.

Почему боятся в Lockheed Martin?

Среди причин, по которым США не спешат передавать Украине технологии производства ракет для Patriot, называют ситуацию на Ближнем Востоке, ограниченные запасы и интересы американских оборонных компаний. Пинкус утверждает, что все эти факторы имеют значение, однако наибольшую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает возможная утечка современных военных технологий.

Самое весомое из всего этого – риск утечки информации о современных американских технологиях. У меня есть такая информация из достоверных источников. И в этом есть большая доля правды,

– сказал республиканец.

По его словам, Дональд Трамп сначала публично заявлял о готовности предоставить Украине соответствующие лицензии, но процесс затормозился после поездки руководства Lockheed Martin в Украину. Представители компании встречались с украинскими военными и анализировали, как Украина использует и адаптирует западное вооружение.

Они вернулись в восторге. И даже испугались. Знаете, почему? Украинцы могут буквально на пустом месте изобретать, придумывать, создавать больше и дешевле,

– рассказал Пинкус.

Такую оценку он связывает с опытом украинских военных с начала полномасштабной войны. В качестве примера Пинкус привел применение ракет "Джавелин", эффективность которых, по его утверждению, украинцам удалось повысить, а также доработку танков "Абрамс" и поиск способов защитить бронетехнику от российских дронов.

Украинские разработки заинтересовали мир

Способность быстро адаптировать западную технику к условиям войны, по его мнению, и продемонстрировала американским производителям потенциал украинских инженеров. Среди примеров он упомянул решение устанавливать на бронетехнику специальные отвалы, чтобы убирать с дороги бетонные заграждения, которые россияне использовали для сдерживания тяжелой техники. Подобные решения, по его словам, приходилось находить непосредственно во время боевых действий и очень быстро воплощать в жизнь.

Четыре года не давать этим варварам XXI века продвинуться дальше – это заслуга большой армии и инженерной мысли. Сила украинской армии заставила уважать Украину. И не только уважать, но и бояться ее,

– подчеркнул республиканец.

Боевой опыт и постоянное совершенствование техники сделали украинские решения интересными далеко за пределами страны. Особое внимание, по оценке Пинкуса, привлекли технологии противодействия беспилотникам, которые Украина развивает в условиях интенсивной дронной войны.

Сегодня Украина востребована во многих странах мира благодаря своим разработкам. Украинская антидроновая система – одна из самых эффективных, она точна и дешева,

– сказал Пинкус.

Такой потенциал, по его мнению, и усиливает опасения американских оборонных компаний: получив доступ к передовым технологиям, Украина способна не просто воспроизводить их, а быстро адаптировать, удешевить и создать на их основе новые решения.

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