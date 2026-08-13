Член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу розповів, що, за інформацією з його джерел, ситуація змінилася після того, як керівництво Lockheed Martin повернулося зі зустрічей в Україні та оцінило можливості українських військових і інженерів. Їх особливо вразила здатність швидко вдосконалювати західні розробки та створювати власні рішення.

Чого бояться у Lockheed Martin?

Серед причин, через які США не поспішають передавати Україні технології виробництва ракет до Patriot, називають ситуацію на Близькому Сході, обмежені запаси та інтереси американських оборонних компаній. Пінкус стверджує, що всі ці фактори мають значення, однак найбільше занепокоєння у Вашингтоні викликає можливий витік сучасних військових технологій.

Найвагоміше з усього цього – ризик витоку інформації про сучасні американські технології. Я маю таку інформацію з достовірних джерел. І в цьому є велика частина правди,

– сказав республіканець.

За його словами, Дональд Трамп спочатку публічно говорив про готовність надати Україні відповідні ліцензії, але процес загальмував після поїздки керівництва Lockheed Martin до України. Представники компанії зустрічалися з українськими військовими та аналізували, як Україна використовує й адаптує західні озброєння.

Вони повернулися в захваті. І навіть злякалися. Знаєте чого? Українці можуть буквально на порожньому місці винаходити, придумувати, створювати більше і дешевше,

– розповів Пінкус.

Таку оцінку він пов'язує з досвідом українських військових від початку повномасштабної війни. Як приклад Пінкус навів застосування Javelin, ефективність яких, за його твердженням, українцям вдалося підвищити, а також доопрацювання танків Abrams і пошук способів захистити бронетехніку від російських дронів.

Українські розробки зацікавили світ

Здатність швидко пристосовувати західну техніку до умов війни, на його думку, і показала американським виробникам потенціал українських інженерів. Серед прикладів він згадав рішення встановлювати на бронетехніку спеціальні відвали, щоб прибирати з дороги бетонні загородження, які росіяни використовували для стримування важкої техніки. Подібні рішення, за його словами, доводилося знаходити безпосередньо під час бойових дій і дуже швидко втілювати.

Чотири роки не дати цим варварам XXI століття просунутися далі – це заслуга великої армії та інженерної думки. Сила української армії змусила поважати Україну. І не тільки поважати, а й боятися її,

– наголосив республіканець.

Бойовий досвід і постійне вдосконалення техніки зробили українські рішення цікавими далеко за межами країни. Особливу увагу, за оцінкою Пінкуса, привернули технології протидії безпілотникам, які Україна розвиває в умовах інтенсивної дронової війни.

Сьогодні Україна затребувана в багатьох країнах світу своїми розробками. Українська антидронова система – одна з найефективніших, вона точна і дешева,

– сказав Пінкус.

Такий потенціал, на його думку, і посилює побоювання американських оборонних компаній: отримавши доступ до передових технологій, Україна здатна не просто відтворювати їх, а швидко адаптувати, здешевлювати й створювати на їхній основі нові рішення.

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