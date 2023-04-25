На Черниговщине перевернулась лодка с пограничниками: 2 военных погибли

Погибли два пограничника в Черниговской области в результате того, что их лодка перевернулась. Правоохранители начали расследование по данному факту.

В понедельник, 24 апреля, пятеро военнослужащих Госпогранслужбы плыли по притоку Днепра, пока с их судном что-то не произошло и оно не перевернулось. Сообщили об этом инциденте в Государственном бюро расследований уже на следующий день.

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Что могло стать причиной крушения

Как отметили в ГБР, по предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. К сожалению, не всем удалось спастись – двое военнослужащих погибли.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников. Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что по состоянию на 25 апреля в этом уголовном производстве задержанных нет, а также о подозрении правоохранители никому не сообщали.

Как выглядит место происшествия / фото ГБР

Другие дела ГБР: актуальное

Недавно в Центре противодействия коррупции сообщили, что Госбюро расследований объявило о подозрении бывшему чиновнику оборонного ведомства нашего государства. Подозревается в коррупционных сделках с закупкой продуктов для военных, которые происходили еще в 2020 году. Правоохранители утверждают, что он нанес ущерб государству своими действиями почти на 12 миллионов гривен.

Также была разоблачена схема выплаты "боевых средств" находившимся в тылу военным. Собственно, по меньшей мере, известно о двух бойцах, которые воспользовались такой незаконной "услугой". В то же время силовики утверждают, что действовала эта схема в течение 9 месяцев, а ущерб, нанесенный государству, составляет 1 миллион гривен.

Кроме того, недавно стало известно, что на Прикарпатье командир избил солдата из-за замечаний. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Производство открыто по статье 417 Уголовного кодекса, поскольку есть признаки, что это правонарушение правил кораблевождения.