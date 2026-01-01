Попали в ледовый плен: на Полтавщине лодка с тремя людьми застряла во льду на Днепре

В поселке Градижск Полтавской области во льду застряла лодка. На ней находились двое мужчин и женщина.

Инцидент произошел за считанные минуты до Нового года. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Полтавской области.

Смотрите также Грозят ли Украине опасные снежные штормы: синоптик дал исчерпывающий ответ

Как пострадавшие спасались из ледяной ловушки?

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в службу спасения 31 декабря в 23:48.

Люди в лодке застряли в пойме реки Днепр, примерно в 200 метрах от берега.

Как сообщили спасатели, один из мужчин смог самостоятельно выбраться из лодки и добраться до берега. Он и обратился в ГСЧС.

Еще один пострадавший мужчина тоже пытался спастись, однако из-за проваливания под лед и истощения начал звать на помощь.

Сотрудники местной пожарной охраны с помощью спасательной веревки сняли его со льда на расстоянии около 50 метров от берега.



Спасатели освободили трех человек из ледяного плена на Днепре / Фото ГСЧС

Чтобы спасти женщину, которая осталась в лодке, водолазы ГСЧС привлекли аэроглиссер. Так, спасатели добрались до лодки, пересадили пострадавшую и безопасно доставили к берегу.

Справочно: Аэроглиссер – скоростное маневренное судно, которое скользит по поверхности воды (или льда).

Больше о чрезвычайных происшествиях зимой