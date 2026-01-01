Инцидент произошел за считанные минуты до Нового года. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Полтавской области.
Смотрите также Грозят ли Украине опасные снежные штормы: синоптик дал исчерпывающий ответ
Как пострадавшие спасались из ледяной ловушки?
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в службу спасения 31 декабря в 23:48.
Люди в лодке застряли в пойме реки Днепр, примерно в 200 метрах от берега.
Как сообщили спасатели, один из мужчин смог самостоятельно выбраться из лодки и добраться до берега. Он и обратился в ГСЧС.
Еще один пострадавший мужчина тоже пытался спастись, однако из-за проваливания под лед и истощения начал звать на помощь.
Сотрудники местной пожарной охраны с помощью спасательной веревки сняли его со льда на расстоянии около 50 метров от берега.
Спасатели освободили трех человек из ледяного плена на Днепре / Фото ГСЧС
Чтобы спасти женщину, которая осталась в лодке, водолазы ГСЧС привлекли аэроглиссер. Так, спасатели добрались до лодки, пересадили пострадавшую и безопасно доставили к берегу.
Справочно:
Аэроглиссер – скоростное маневренное судно, которое скользит по поверхности воды (или льда).
Больше о чрезвычайных происшествиях зимой
В воскресенье, 28 декабря, на территории Рожнятовского района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус, выполнявший регулярный рейс, съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один человек. Также травмы получили другие пассажиры, среди которых есть дети.
Ранее на горнолыжном курорте "Захар Беркут" возникла чрезвычайная ситуация. Там из-за остановки подъемника на высоте оказались более 80 человек оказались на высоте. Работники ГСЧС уже эвакуировали 63 человека.
В тот же день сложные погодные условия вызвали серьезные осложнения движения на автодорогах между Львовской и Ивано-Франковской областями. Из-за гололеда произошло несколько ДТП, а также образовались длинные транспортные пробки.