Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
Что известно о чрезвычайной ситуации?
На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек.
На месте работают горные спасатели ГСЧС. По состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка,
– говорится в сообщении.
В горах остановился подъемник с людьми / Фото ГСЧС
Горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут через 2 часа с момента остановки подъемника.
Чрезвычайники сняли 78 человек, из них 39 детей. На месте работали 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.
Что известно о погоде на ближайшее время?
Спасатели предупреждают о желтом уровне опасности. 27 декабря днем в западных областях Украины, кроме Закарпатской области ожидаются порывы ветра. Ожидается также снег.
Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также может наблюдаться осложнение движения транспорта.