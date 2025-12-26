Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Що відомо про надзвичайну ситуацію?

На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей.

На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 13:10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини,

– йдеться у повідомленні.

У горах зупинився підйомник з людьми / Фото ДСНС

Гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут через 2 години з моменту зупинки підйомника.

Надзвичайники зняли 78 людей, з них 39 дітей. На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.

Що відомо про погоду на найближчий час?