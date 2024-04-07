Это была переделанная спасательная шлюпка, – Плетенчук о начиненном взрывчаткой катере в Румынии

У берегов Румынии в среду, 3 апреля, нашли неизвестную лодку, которая была начинена взрывчаткой. Вероятно, это была переделанная спасательная шлюпка.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он также отметил, что пока неизвестно, чья это могла быть лодка, передает 24 Канал.

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Происхождение лодки еще устанавливают

Плетенчук сообщил, что вся информация о лодке со взрывчаткой, который нашли у берегов Румынии, пока уточняется. Известно, что это была спасательная шлюпка, которую "начинили" взрывчаткой. Происхождение этого безэкипажного катера пока устанавливается.

В любом случае комментировать то, что происходит у берегов другой страны, я не могу. Могу лишь отметить, что в свое время Россия так же экспериментировала с безэкипажными системами и даже был пример применения подобной системы. И, как вы помните, они неоднократно отмечали, что планируют развивать это направление. У них были прорекламированы "Адуванчики" и еще какой-то производитель,

– отметил Плетенчук.

Представитель ВМС Украины предположил, что это могли быть некие "пробы пера". В то же время он в очередной раз подчеркнул, что это лишь предположение, и на сейчас нет проверенной информации, что это была лодка.

Неизвестная лодка у берегов Румынии: что известно