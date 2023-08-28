Логистика "Интерпайпа" – стабильная и управляемая, однако стоимость доставки за год выросла в 1,5 раза

Все логистические цепи украинской промышленной компании "Интерпайп" налажены и стабильно работают. Однако время доставки и его стоимость за год выросли в 1,5 раза.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил генеральный директор "Интерпайпа" Андрей Коротков. Он также отметил, что компания не планирует участвовать в недавно объявленных временных коридорах для торговых судов.

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Ситуация с логистикой сейчас гораздо более понятна и стабильна, чем год назад

Если сравнивать с прошлогодней ситуацией, то наши логистические цепочки отлажены и все работают. Ситуация гораздо более понятна, стабильна и управляема, чем год назад. Однако из-за войны время и стоимость доставки изменились: она стала более длительной, а стоимость – выше, по отдельным направлениям в 1,5 раза,

– сказал Андрей Коротков.

По его словам, сегодня, как и до войны, "Интерпайп" отгружает продукцию за пределы Украины как автомобильным, так и водным транспортом – балкерами и контейнеровозами. "Главные точки отправления конечным потребителям – это румынские порты. Но мы пробовали и другие маршруты: и польские порты на севере Европы, и порты на Адриатическом море, откуда можно отгружать контейнерами, доставляя туда автомобильный или железнодорожный транспорт, или комбинированным способом", – рассказал гендиректор.

Кроме того, Андрей Коротков сообщил, что "Интерпайп" не рассматривает варианты участия в объявленных недавно Украиной временных коридорах для торговых судов, которые идут в черноморские порты страны или из них. "Прежде всего, потому, что это государственная программа для экспорта продовольствия и зерновых. Другая продукция, в том числе металлургическая, в этом пока никак не участвует, и, я думаю, в ближайшее время таких возможностей не будет", – констатировал он.