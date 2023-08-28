Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив генеральний директор "Інтерпайпа" Андрій Коротков. Він також зазначив, що компанія не планує наразі брати участь у нещодавно оголошених тимчасових коридорах для торговельних суден.

Читайте також В українських ЗМІ відновилась медіакампанія з дискредитації іміджу Інтерпайп

Ситуація з логістикою зараз набагато зрозуміліша та стабільніша, ніж торік

Якщо порівнювати із минулорічною ситуацією, то наші логістичні ланцюжки налагоджені й усі працюють. Ситуація набагато зрозуміліша, стабільніша і керованіша, ніж рік тому. Однак через війну час та вартість доставки змінилися: вона стала тривалішою, а вартість – вищою, за окремими напрямками у 1,5 раза,

– сказав Андрій Коротков.

За його словами, сьогодні, як і до війни, "Інтерпайп" відвантажує продукцію за межі України як автомобільним, так і водним транспортом – балкерами та контейнеровозами. "Головні точки відправлення кінцевим споживачам – це румунські порти. Але ми випробовували й інші маршрути: і польські порти на півночі Європи, і порти на Адріатичному морі, звідки можна відвантажувати контейнерами, доставляючи туди автомобільний або залізничний транспорт, або комбінованим способом", – розповів гендиректор.

Крім того, Андрій Коротков повідомив, що "Інтерпайп" наразі не розглядає варіанти участі в оголошених нещодавно Україною тимчасових коридорах для торговельних суден, що йдуть в чорноморські порти країни або з них. "Передусім тому, що це державна програма для експорту продовольства та зернових. Інша продукція, в тому числі металургійна, в цьому поки що ніяк не бере участь, і, я думаю, найближчим часом таких можливостей не буде", – констатував він.