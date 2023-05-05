Артиллерия ВСУ и партизаны не дают покоя: что происходит с логистикой россиян в Луганской области
Оккупанты в Луганской области пытаются не накапливать боекомплекты в одном месте. Даже несмотря на это, украинский "хлопок" регулярно приходит в гости к складам из БК и успешно их ликвидирует.
Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экс-председатель Луганской ОВА. По его словам, россияне в Луганской области свирепствуют, потому что чувствуют свой близкий конец.
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Оккупанты на Луганщине обеспокоены
Сергей Гайдай подчеркнул, что благодаря работе украинских артиллеристов и партизан российские оккупационные войска постоянно напряжены, потому что не могут накапливать на временно оккупированной территории боекомплекты в большом количестве.
И не имеют покоя даже относительно того, что касается расположения личного состава, потому что периодически украинский "хлопок" заходит к ним в гости,
– заметил он.
По его словам, россияне сменили тактику. Пока они завозят боекомплекты в область, а дальше уже перевозят грузовиками, фурами куда-то ближе. Затем перегружают в военные грузовики и развозят по позициям.
"Во-первых, это в принципе достаточно сложно сделать незаметно. Во-вторых, невозможно постоянно получать столько БК, сколько нужно именно тому или иному подразделению", – рассказал Гайдай.
В то же время огромную роль играет и российское разгильдяйство. Поэтому у места хранения БК все равно достается "хлопок".
Сергей Гадай рассказал, как россияне доставляют БК в Луганск: смотрите видео
Россияне издеваются над местными жителями
Сергей Гайдай сообщил, что партизанское движение в Луганской области существует и работает неплохо.
Результаты – и сожженные военкоматы, распределительные коробки на железнодорожных путях, которые затем не давали возможности до недели работать и опрокидывать личный состав, технику или БК, и подрывы коллаборантов,
– сосредоточил внимание он.
Эксглава Луганской ОВА объяснил, что работа партизан тяжелая и опасная.
"Представьте себе, что может сделать с человеком, если не дай Бог не то чтобы у него найдут что-то военное направление, а даже просто бумажку, которую человек снял где-то со столба с надписями и лозунгами против оккупации", – пояснил он.
К тому же, россияне жестко реагируют на любые проявления проукраинской позиции от местных жителей.
Чем больше они понимают, что проигрыш приближается, тем жестче ведут себя с местным населением,
– рассказал он.
Гайдай добавил, что говорится о коллективной ответственности. оккупанты могут заехать в любой населенный пункт и вывезти оттуда 10 – 15 человек, которые первыми попались им на глаза. Потом уже в Луганске оккупанты осуществляют над ними психологическую и физическую пытку, после которой далеко не все возвращаются домой.
Ситуация в Луганской области: главное
- Заместитель министра обороны. Анна Маляр сообщила, что оккупанты начали масштабное переселение жителей временно оккупированных территорий Луганской области. Делают они это для того чтобы уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества.
- Мужество украинских защитников поражает! Нацгвардеец Михаил Селиванов раненым свыше 26 часов держал позицию в Луганском направлении.
- Матери студентов из Донецка и Луганска, мобилизованных в ряды российской армии, записали видеообращение к предводителям пророссийских боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Теперь они жалуются на них и уже не так радуются оккупационной власти.