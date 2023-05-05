Артиллерия ВСУ и партизаны не дают покоя: что происходит с логистикой россиян в Луганской области

Оккупанты в Луганской области пытаются не накапливать боекомплекты в одном месте. Даже несмотря на это, украинский "хлопок" регулярно приходит в гости к складам из БК и успешно их ликвидирует.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экс-председатель Луганской ОВА. По его словам, россияне в Луганской области свирепствуют, потому что чувствуют свой близкий конец.

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Оккупанты на Луганщине обеспокоены

Сергей Гайдай подчеркнул, что благодаря работе украинских артиллеристов и партизан российские оккупационные войска постоянно напряжены, потому что не могут накапливать на временно оккупированной территории боекомплекты в большом количестве.

И не имеют покоя даже относительно того, что касается расположения личного состава, потому что периодически украинский "хлопок" заходит к ним в гости,

– заметил он.

По его словам, россияне сменили тактику. Пока они завозят боекомплекты в область, а дальше уже перевозят грузовиками, фурами куда-то ближе. Затем перегружают в военные грузовики и развозят по позициям.

"Во-первых, это в принципе достаточно сложно сделать незаметно. Во-вторых, невозможно постоянно получать столько БК, сколько нужно именно тому или иному подразделению", – рассказал Гайдай.

В то же время огромную роль играет и российское разгильдяйство. Поэтому у места хранения БК все равно достается "хлопок".

Сергей Гадай рассказал, как россияне доставляют БК в Луганск: смотрите видео

Россияне издеваются над местными жителями

Сергей Гайдай сообщил, что партизанское движение в Луганской области существует и работает неплохо.

Результаты – и сожженные военкоматы, распределительные коробки на железнодорожных путях, которые затем не давали возможности до недели работать и опрокидывать личный состав, технику или БК, и подрывы коллаборантов,

– сосредоточил внимание он.

Эксглава Луганской ОВА объяснил, что работа партизан тяжелая и опасная.

"Представьте себе, что может сделать с человеком, если не дай Бог не то чтобы у него найдут что-то военное направление, а даже просто бумажку, которую человек снял где-то со столба с надписями и лозунгами против оккупации", – пояснил он.

К тому же, россияне жестко реагируют на любые проявления проукраинской позиции от местных жителей.

Чем больше они понимают, что проигрыш приближается, тем жестче ведут себя с местным населением,

– рассказал он.

Гайдай добавил, что говорится о коллективной ответственности. оккупанты могут заехать в любой населенный пункт и вывезти оттуда 10 – 15 человек, которые первыми попались им на глаза. Потом уже в Луганске оккупанты осуществляют над ними психологическую и физическую пытку, после которой далеко не все возвращаются домой.

Ситуация в Луганской области: главное