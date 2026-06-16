Кремль бьет тревогу: какой сценарий в Крыму всё больше пугает Путина

Украина наносит успешные удары по логистике противника, что не может не пугать Владимира Путина. В течение недели стало известно о повреждении различных мостов; кроме того, Силы обороны наносят систематические удары по мостам в Чонгаре и Геническе.

Сегодня задача Украины — максимально уничтожить вражескую логистику. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что враг с такой же силой будет пытаться её восстановить, но вряд ли ему это удастся.

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Какого развития событий больше всего боится Путин?

Вряд ли Россия изменит подход к снабжению своих военных, не стоит ожидать стратегических изменений в логистике. Со своей стороны Украина будет прилагать максимум усилий, чтобы непрерывность уничтожения вражеской техники продолжалась как можно дольше.

Мы понимаем, что по дорогам, которые использовала Россия на оккупированных территориях, ежедневно передвигались тысячи автомобилей. Сейчас они парализованы или функционируют с перебоями. Это большая заслуга Сил обороны,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Также не следует забывать, что Украине приходится постоянно привлекать новые средства поражения. Противник в ответ будет подтягивать свои контрбатарейные структуры, антидроновые системы, системы РЭБ, зенитные подразделения только для того, чтобы минимизировать нашу работу. Поэтому украинским силам нужно постоянно совершенствоваться.

Чего сегодня больше всего боятся в Кремле: смотрите видео

В перспективе уничтожение логистики может привести к очень опасному и болезненному для всей российской армии удару. По словам военного обозревателя, вполне вероятно, что оккупантам дадут приказ стоять до конца и не отступать, даже если логистические пути будут перекрыты.

Это может привести к тому, что российские войска начнут самовольно бежать или отступать. Далее начнётся хаос на конкретном направлении. Конечно, они попытаются минимизировать проблемы, но сам факт того, что войска самовольно отступают, покажет, что Путин не контролирует армию,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Для Путина это будет страшнее, чем если бы взбунтовалась часть его соратников в Кремле. Ведь факт отступления покажет, что армия слаба. Диктатор это осознает, поэтому активизировал встречи с российскими военными.

У россиян проблемы с логистикой по всему фронту

Сейчас российская пропаганда также активизировалась и пытается популяризировать Путина, показать его как "любящего командира российских военных".

Путин тоже все это осознает и хочет подбодрить своих военных. Особенно учитывая, что у них очень серьезные проблемы с логистикой, с неспособностью выполнять стратегические задачи,

– добавил военный обозреватель.

Однако реальное положение дел свидетельствует, что у врага проблемы с логистикой не только на юге Украины. Сейчас по всей линии фронта происходит уничтожение вражеских поставок, оно уже доходит на глубину 100 – 200 километров. Можно сказать, что дальность поражения увеличилась вдвое.

Также интересно, что транспорта, который россияне привлекали для логистики, водителей, командиров, знавших маршруты, – всего этого уже нет. Уничтожено много техники, логистов, военных экспедиторов. Вместо них привлекают других, но они не знают всех путей, а внутреннее горизонтальное взаимодействие — нарушено.

Главное о проблемах врага с логистикой

О логистической блокаде активно заговорили в конце мая. Тогда Силы обороны нанесли несколько ударов по мосту у Чонгара. Он является ключевым элементом сухопутного коридора России, ведь соединяет Ростов-на-Дону с оккупированным Симферополем. Теперь движение по этому участку ограничено из-за опасности новых ударов.

В середине июня стало известно, что Украина расширила контроль над вражескими логистическими путями. Разрушения зафиксировали и на пункте пропуска "Джанкой". Также известно о поражении моста через пролив Промоина. Там россияне ввели реверсное движение.

Понимая неизбежные проблемы с логистикой, враг пытается искать варианты для своих поставок. Оккупанты уже рассматривают новые схемы перевозки и маскировки. Например, военные должны передвигаться в гражданской одежде и перевозить топливо на легковых автомобилях с прицепом.