"Помогают украинским дронам": россияне специфически маскируют грузовики, которые едут из Крыма

Так называемая трасса "Новороссия", которая ведет из Крыма в Мариуполь, Таганрог и Ростовскую область, оказалась под огневым контролем украинских БПЛА. Поэтому оккупанты маскируют грузовики зеброподобным полосатым камуфляжем. Даже колеса красят в черно-белый.

Таким образом враг пытается спрятать их от вражеских дронов. Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил 24 каналу, что это наоборот помогает навести беспилотник в цель.

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"Один из элементов, которые они пытаются сделать для того, чтобы наш искусственный интеллект не видел этот автотранспорт. Летом на зеленке это очень хорошо видно. Наоборот достаточно внести в базу данных именно этот камуфляж, такие узоры. Это тоже будет качественным элементом для наведения наших ударных беспилотников", – объяснил он.

По словам Храпчинского, есть технологии, которые позволяют даже по чертам лица наводить на цель. В частности, камуфляж тоже является признаком принадлежности к какому-то войску. Соответственно этот тип узоров может наоборот помочь украинским беспилотникам.

Храпчинский о маскировке вражеских грузовиков: смотрите видео

Напомним, что военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что ВСУ смогли переломить логистику россиян от оккупированной Луганской области в Крым. Временно оккупированный полуостров теряет свое первоначальное значение в обеспечении российских войск. А это приведет к дополнительным финансовым и материальным потерям России.