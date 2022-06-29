В Лондоне признали, что оружие Украине следовало давать раньше: не хотят такой ошибки с Тайванем

В Великобритании признали, что Украину нужно было снабжать оружием перед полномасштабным вторжением России. В Лондоне хотят усвоить этот урок, чтобы подобное не случилось с Тайванем, которому Китай угрожает войной.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. По ее словам, большинство вооружения требует предварительного обучения военных, поэтому его лучше передавать раньше.

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Оружие для Украины нужно было предоставить раньше

После начала полномасштабного вторжения Великобритания довольно быстро отреагировала на запросы Украины о предоставлении вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Однако этого не сделали некоторые ее союзники по НАТО.

Всегда есть тенденция (и мы видели это до войны в Украине) выдавать желаемое за действительное, надеяться, что больше плохих вещей не произойдет, и ждать, пока не станет слишком поздно. Мы должны были сделать это раньше – мы должны были раньше поставлять оборонное вооружение в Украину,

– заметила Трасс.

Она добавила, что этот урок обязательно необходимо усвоить, чтобы с Тайванем не случилась подобная ситуация.

"Каждое оборудование, которое мы послали, требует месяцев обучения, поэтому чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", – подытожила министр.

Британское правительство обеспокоено, что неспособность противостоять вторжению президента России Владимира Путина в Украину может подтолкнуть президента Китая Си Цзиньпина попытаться оккупировать Тайвань.

Заметьте Украина – пример: в США считают, что Тайвань должен обороняться так же в случае вторжения Китая.

Кратко о конфликте Китая и Тайваня

Китай считает Тайвань своей провинцией, однако США поддерживают обособленность острова, фактически от Пекина не зависящего.

Недавно президент США Джозеф Байден заявил, что его государство будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая. В то же время в МИД Китая выразили "решительное недовольство" такой позицией.

14 июня стало известно, что Китай может готовиться к спецоперации на Тайване. Президент Си Цзиньпин подписал указ, предусматривающий "невоенное" использование вооруженных сил.

Однако еще в 2021 году сообщалось, что США и Япония разработали совместный военный план по защите этих территорий. Поэтому, по мнению аналитиков, война может быть неизбежной.

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