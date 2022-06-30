Лондон отправит на восточный фланг НАТО новый авианосец, а Украине даст еще 1 миллиард фунтов

Великобритания продолжает помогать Украине в войне против российских оккупантов. В частности, в Лондоне решили выделить нашему государству еще миллиард фунтов.

Также британцы направят новейший авианосец на восточный фланг НАТО и дополнительные 1000 военных. Они будут защищать Эстонию, которая также является членом Североатлантического союза.

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Великобритания направит 1000 военных для защиты Эстонии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления на саммите НАТО в Мадриде объявил, что страна направит еще тысячу военных и один из двух своих новых авианосцев для обороны восточного фланга НАТО. Они предназначены для защиты Эстонии, где уже размещены около 1700 британских военнослужащих. Бойцы будут базироваться в Британии и вылетят для защиты Балтийской страны при необходимости.

Уоллес отметил, что Лондон фактически увеличит количество своих военнослужащих в Эстонии до 3000. Он считает, что базирование части военных в Британии, а их оборудования в Германии, будет более эффективным.

Такие обязательства являются частью обновленных европейских оборонных сил НАТО, которые будут состоять из 300 тысяч военнослужащих по всему континенту, переведенных в высокую готовность к случаю, если Россия нападет на любого члена Альянса. Значительная часть британских обязательств касается именно морских сил.

Мы привлечем огромное количество военно-морских сил. По моему мнению, мы привлечем к этому одну из групп перевозчиков,

– добавил Уоллес.

В Великобритании есть 2 авианосных корабля – "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский". У них есть вспомогательный флот судов – авианосная ударная группа. По словам Уоллеса, во время ротации их отдадут для нужд НАТО.

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Украине выделят еще миллиард фунтов

Кроме того, Уоллес объявил, что Лондон почти вдвое увеличивает обязательства по военной поддержке Украины. Нашему государству дополнительно предоставят 1 миллиард фунтов.

Однако министр обороны не сообщил, на что именно направят эти деньги. По словам Уоллеса, часть, вероятно, потратят на поставки ракетной артиллерии большей дальности, необходимой Вооруженным Силам Украины.

Ранее Великобритания уже направила нашим защитникам три системы M270 в рамках пакета из 10 таких установок, которые обещали предоставить союзники страны по НАТО – США и Германия. Также Уоллес отметил, что Лондон планирует отправить ВСУ:

оборудование для радиоэлектронной борьбы,

системы противовоздушной обороны,

еще больше боеприпасов.

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Неожиданное нападение России на Балтийские страны – маловероятно

Восемь сил обороны НАТО базируются в восьми странах на восточной стороне Североатлантического союза – от Эстонии до Болгарии. 29 июня члены НАТО согласились увеличить их до размера бригады в ответ на масштабное вторжение России в Украину.

Германия уже согласилась увеличить свои обязательства перед Литвой. Однако страна в очередной раз столкнулась с критикой, когда выяснилось, что большинство из дополнительных 3500 военных будут базироваться в Германии и в случае нападения России готовы быстро отправиться на помощь.

Министр обороны Великобритании защищает такое решение. Ведь, по его мнению, неожиданное нападение России на Литву – маловероятно.

"Массового сюрприза не будет", – подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что Россия разместила более 100 тысяч военных на границах Украины за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. По его словам, действующие планы по защите Эстонии и других Балтийских стран устарели, поскольку они предусматривали 60 дней на поставку танков. Однако война в Украине изменила представления для всех.

"Совершенно справедливо страны Балтии говорили: "Только что в Украине мы стали свидетелями того, что если ждать 5 дней, то никого в живых не останется". Поэтому мы не хотим рисковать и ждать, пока наш автомобильный паром пересечется с танками", – подытожил министр.

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