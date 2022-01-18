Лондон передаст Украине современное вооружение для борьбы против танков России

Великобритания начала поставлять Украине легкое противотанковое оружие. Такое решение Лондон принял на фоне "угрожающего поведения России".

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Увеличение военной поддержки происходит на фоне дальнейшего наращивания российских сил у границ Украины.

Обратите внимание Глава Минобороны Британии сокрушил пропаганду Путина про НАТО и "один народ"

В Лондоне говорят, что оружие – для самообороны

Уоллес пояснил, что Украина получит от Великобритании легкие противотанковые оборонительные системы вооружения. По словам министра, британские военные проведут учения, чтобы помочь украинским коллегам разобраться в их использовании.

Глава британского Минобороны заверил, что оружие не является стратегическим и не представляет угрозы для России. Его должны использоваться в целях самообороны,

– подчеркнул Уоллес.

Источники в британском оборонном ведомстве не уточнили, какое именно оружие поставлено и сколько. Скорее всего, говорится о ручном легком противотанковом оружии нового поколения, предназначенного для борьбы с тяжелой танковой армией России.

Британский министр пригласит российского

Уоллес заверил, что пригласит своего российского коллегу Сергея Шойгу на двусторонние переговоры в Лондоне. Впрочем, когда может состояться такая встреча – пока неизвестно. "Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с взаимными опасениями в области безопасности, и взаимодействовать конструктивно и добросовестно", – подчеркнул чиновник.

Как отреагировали в Минобороны

Накануне командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев встретился с британским коллегой Джо Баттерфиллом. Общались, в частности, о безопасности ситуации возле Украины.

Украинский министр обороны Алексей Резников в своем твиттере подчеркнул, что высоко ценит решение Лондона предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонительными системами вооружения. "Спасибо нашему другу Бену Уоллесу за прекрасное выступление в парламенте", – написал он.

Я искренне благодарен британскому народу и правительству за помощь. Это по-настоящему новый раздел нашего стратегического партнерства,

– отметил чиновник.

"Благодаря этому наши оборонительные силы становятся более боеспособными, а наши миролюбивые граждане – действительно уверенными в процветающем евроатлантическом будущем Украины", – подытожил Резников.

Германия не будет поставлять оружие Украине: смотрите видео