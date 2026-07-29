Лора Лумер рассказала, как в США реагируют на ее поездку в Украину

Президент США Дональд Трамп и американцы сочувствуют украинскому народу из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия. Однако есть нюанс, почему Штаты сейчас не оказывают военной помощи для нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказала MAGA-активистка, консервативная блогерша Лора Лумер. По ее словам, она прибыла в Украину не с политической миссией. Она не лоббист, а независимая журналистка. Поэтому пытается соблюсти принципы объективности.

Какая была поездка Лумер в Украину?

По словам Лумера, охрана не позволила ей приехать непосредственно на передовую. Однако она находилась в Харькове, расположенном сравнительно недалеко от линии фронта. Особенно тяжело было смотреть на разрушенные Россией жилые дома.

Сложно было смотреть на жилые районы, усеянные осколками и фрагментами ракет. Внутри домов я видела разбросанные детские игрушки. Все в США понимают, насколько жестока эта война. Никто этого не исключает,

– отметила Лумер.

Обратите внимание! Читайте интервью с американской блогершей и инфлюэнсершей Лорой Лумер на сайте 24 Канала.

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Соединенные Штаты сочувствуют украинскому народу и хотят завершения войны. При этом блогерша настаивает, что США не могут оказывать значительную военную помощь Украине. Ведь американцы "устали платить за каждую войну" и сами находятся в сложном положении.

Я считаю, что Украина должна получить ракеты Patriot, чтобы защищаться от России. Я хочу, что Украина победила в этой войне. Но у США также сейчас есть острая нехватка этих ракет. Мы использовали большую часть запаса во время войны с Ираном. Безопасность США здесь на первом месте. Хотя было бы здорово, если бы удалось нарастить производство Patriot, чтобы наши союзники и Украина могли их получать,

– сказала Лумер.

В конце концов, в США по-разному отреагировали на поездку Лумер в Украину. Многие изменили позицию и признали, что находились под влиянием российской пропаганды. Часть аудитории Лумера начала ее критиковать. Один из пророссийских аккаунтов уже распространил фейки, что блогерша получила миллионы долларов за приезд в Украину. Хотя это неправда.