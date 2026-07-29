Про це 24 Каналу розповіла MAGA-активістка, консервативна блогерка Лора Лумер. За її словами, вона прибула до України не з політичною місією. Вона не лобістка, а незалежна журналістка. Тому намагається дотриматися принципів об'єктивності.

Якою була поїздка Лумер в Україну?

За словами Лумер, охорона не дозволила їй приїхати безпосередньо на передову. Однак вона перебувала в Харкові, який розташований порівняно недалеко від лінії фронту. Особливо важко було дивитися на зруйновані Росією житлові будинки.

Складно було дивитися на житлові райони, усіяни осколками та фрагментами ракет. Всередині будинків я бачила розкидані дитячі іграшки. Усі в США розуміють, наскільки жорстокою є ця війна. Ніхто цього не відкидає,

– зазначила Лумер.

Дивіться інтерв'ю з Лорою Лумер на ютубі 24 Каналу

Сполучені Штати співчувають українському народу та хочуть завершення війни. При цьому блогерка наполягає, що США не можуть надавати значну військову допомогу Україні. Адже американці "втомилися платити за кожну війну" та самі перебувають в складному становищі.

Особисто я вважаю, що Україна має отримати ракети для Patriot, щоб захищатися від Росії. Я хочу, що Україна перемогла у цій війні. Але у США також зараз є гостра нестача цих ракет. Ми використали значну частину запасу під час війни з Іраном. Безпека США тут на першому місці. Хоч було б чудово, якби вдалося наростити виробництво Patriot, щоб наші союзники та Україна могли їх отримувати,

– сказала Лумер.

Зрештою у США по-різному відреагували на поїздку Лумер до України. Багато хто змінив позицію та визнав, що перебував під впливом російської пропаганди. Частина аудиторії Лумер почала її критикувати. Один з проросійських акаунтів вже поширив фейки, що блогерка отримала мільйони доларів за приїзд до України. Хоч це неправда.