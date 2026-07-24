Ее аудитория – пророссийская: как визит Лоры Лумер в Украину изменил риторику в США

Американская активистка Лора Лумер на протяжении многих лет распространяла пророссийские тезисы, писала для RT, критиковала помощь Киеву и обвиняла Украину в нацизме. Однако после ознакомления с материалами о российском вмешательстве в США и поездки в Украину ее риторика начала заметно меняться.

Американистка и политолог Александра Филиппенко в беседе с 24 Каналом объяснила, почему этот поворот важен именно для американской аудитории, которая ранее выступала против поддержки Украины. Она также рассказала, что могло повлиять на взгляды Лумер и почему ее голос не стоит недооценивать.

Что изменило взгляды Лоры Лумер?

Филиппенко напомнила, что ранее Лора Лумер последовательно выступала против Украины. Она писала колонки для российского пропагандистского канала RT, требовала "денацификации" Украины, критиковала размещение украинского флага в Конгрессе и убеждала американцев, что помощь Киеву якобы может привести к Третьей мировой войне.

Она обвиняла Джо Байдена в финансировании нацистских эскадронов смерти, а еще в сентябре прошлого года называла Владимира Зеленского апологетом джихада. На этом фоне ее нынешняя смена позиции действительно поражает,

– отметила американистка.

Первые изменения в ее риторике появились примерно полгода назад, когда Лумер ознакомилась с материалами о вмешательстве в выборы. Их передали люди из окружения директора ФБР Кеша Пателя, однако выводы оказались не такими, на какие они, вероятно, рассчитывали: активистка увидела в документах следы российского влияния.

Впоследствии в США разразился скандал вокруг блогеров, которые через компанию в штате Кентукки получали деньги из России и распространяли тезисы о "биолабораториях" и "нацистах" в Украине. Лумер поговорила с несколькими участниками этой сети и выяснила, что они почти не проверяли материалы, которые им присылали заказчики.

Она начала копать и увидела, что через подставных лиц российские деньги попадали к американским блогерам. Этот процесс длился около полугода, а после поездки в Украину ее взгляды изменились еще сильнее,

– пояснила Филиппенко.

Смена риторики не произошла мгновенно. Сначала Лумер увидела доказательства российского вмешательства в США, а уже во время визита в Украину смогла сравнить прежние утверждения с тем, что Россия делает на самом деле.

Почему голос Лумер важен для Украины?

Во время поездки в Украину Лумер увидела последствия российских ударов по гражданскому населению, разрушенные церкви и места российских преступлений, в частности Бучу. Увиденное напрямую пересекалось с темами, на которых она годами строила свою публичную деятельность: защитой христиан, борьбой с терроризмом и разоблачением нацизма.

Она видит, что Россия бомбит церкви и обстреливает мирных людей, вступает в сговор с Ираном, а иранские "Шахеды" летят по Украине. Она видит Бучу,

– пояснила Филиппенко.

Главная ценность этого поворота заключается в том, с кем именно разговаривает американская активистка. Ее подписчики привыкли к пророссийским тезисам, выступали против помощи Украине и голосовали за политиков с подобной позицией. Теперь они слышат аргументы в поддержку Украины от человека, которому уже доверяют и который объясняет увиденное на привычном для них языке.

Когда Лумер с ее прежними взглядами разговаривает с людьми, которые также были против Украины, показывает им кадры и объясняет, что на самом деле происходит, это имеет огромное значение. Она обращается именно к той части американского общества, которая выступала и голосовала против помощи Украине,

– подчеркнула американистка.

Один человек не способен полностью изменить настроения в США, однако ее выступления могут постепенно влиять на аудиторию, до которой сложно достучаться традиционным сторонникам Украины. Даже резкие и противоречивые взгляды Лумер не отменяют то, что теперь она доносит правду о российской агрессии до людей, которые раньше не хотели ее слышать.

Филиппенко оценила изменение позиции Лоры Лумер: смотрите видео