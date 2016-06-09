Стычки на улицах и привлечение Нацгвардии США: все, что известно о протестах в Лос-Анджелесе

В американском городе Лос-Анджелес с 6 июня начались протесты, вызванные действиями Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), которая по приказу Дональда Трампа арестовывает нелегальных иммигрантов. Мирные митинги переросли в масштабные столкновения с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Президент США даже отправил в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии, чтобы те остановили протесты против иммиграционной политики. Очередная акция протеста в США не проходит спокойно. Все, что известно о ситуации в Лос-Анджелесе по состоянию на сейчас, 24 Канал собрал в материале.

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