Стычки на улицах и привлечение Нацгвардии США: все, что известно о протестах в Лос-Анджелесе
В американском городе Лос-Анджелес с 6 июня начались протесты, вызванные действиями Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), которая по приказу Дональда Трампа арестовывает нелегальных иммигрантов. Мирные митинги переросли в масштабные столкновения с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Президент США даже отправил в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии, чтобы те остановили протесты против иммиграционной политики. Очередная акция протеста в США не проходит спокойно. Все, что известно о ситуации в Лос-Анджелесе по состоянию на сейчас, 24 Канал собрал в материале.
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Австралийскую журналистку Лорен Томаси ранили резиновой пулей во время освещения протестов в Лос-Анджелесе. Министерство иностранных дел и торговли Австралии осудило нападение и призвало обеспечить безопасность журналистов. Инцидент произошел в прямом эфире. В Калифорнии на протестах против иммиграционных рейдов заметили флаг Советского Союза. Это вызвало резонанс в сети. Протестующие в дальнейшем пытаются перекрывать дороги, вступают в столкновения с полицией, а также пускают пиротехнику, устраивают погромы и рисуют граффити. По данным АР, днем 9 июня часть демонстрантов ушла с центральных улиц. Но полиция и бойцы Национальной гвардии продолжают дежурство. За время демонстраций в Лос-Анджелесе задержали более 20 человек. Митинги набирают обретения, уже зафиксированы случаи мародерства в магазинах. Протестующие начали бросать в полицию электросамокаты и бетонные обломки. На улицах строят баррикады из паркового инвентаря. В общей сложности тысячи митингующих вышли на улицы, заблокировали автомагистраль и подожгли по меньшей мере четыре беспилотных автомобиля Waymo. Калифорния подает иск против администрации Трампа из-за привлечения Национальной гвардии для борьбы с беспорядками. Такие действия, по мнению Гэвина Кристофера Ньюсома, незаконны. Дональд Трамп создал условия, которые вы видите сегодня на своих экранах. Он лишь усугубил ситуацию… еще с момента, как объявил, что берет под контроль Национальную гвардию. Мы обжалуем это в суде уже завтра (9 июня – 24 Канал), Местные власти заявили, что на протесты реагировала полиция, а не Нацгвардия. Трамп отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс якобы "не смогли справиться с задачей" и подавить митинг. Эти протесты левых радикалов, со стороны подстрекателей и часто проплаченных нарушителей, не будут толерантны. Также отныне на протестах не будет позволено носить маски. Что этим людям скрывать и почему? Губернатор Калифорнии заявил, что привлечение Нацгвардии будет провокацией и "только обострит напряженность". Дональд Трамп привлек к подавлению протестов Национальную гвардию США. Такое решение должно согласовываться с местными властями. В воскресенье в разных районах города работало около 300 бойцов. Более 1 000 протестующих оцепили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса. Это было в пятницу. А в субботу демонстрации продолжились в Парамаунте. Правоохранители использовали против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разгонять толпу. Когда демонстрантов начали прогонять, они бросали большие куски бетона в офицеров. На митинге нападения были как со стороны протестующих, так и полиции. 6 июня стычки продолжались между людьми из преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами ICE. Протесты в Лос-Анджелесе начались на фоне иммиграционных рейдов, которые проводят соответствующие службы. Только за неделю было арестовано 2 000 нелегальных иммигрантов по всей стране, в том числе 118 человек в районе Лос-Анджелеса.
Полицейские на митинге ранили австралийскую журналистку
На протестах в Лос-Анджелесе заметили ралянский флаг
Неизвестно, кем был мужчина с флагом и почему он решил его использовать на протестах.
Демонстранты покидают улицы
Протесты продолжаются
Власти Калифорнии подают в суд на администрацию Трампа
– заявил губернатор Калифорнии.
Мэр Лос-Анджелеса отрицала наличие бойцов Нацгвардии
– отметил президент.
Привлечены воины Нацгвардии
Демонстранты оцепили здание
Кто присоединился к митингам
Почему начались протесты в Лос-Анджелесе
Австралийскую журналистку Лорен Томаси ранили резиновой пулей во время освещения протестов в Лос-Анджелесе. Министерство иностранных дел и торговли Австралии осудило нападение и призвало обеспечить безопасность журналистов.
Инцидент произошел в прямом эфире.
В Калифорнии на протестах против иммиграционных рейдов заметили флаг Советского Союза. Это вызвало резонанс в сети.
Протестующие в дальнейшем пытаются перекрывать дороги, вступают в столкновения с полицией, а также пускают пиротехнику, устраивают погромы и рисуют граффити.
По данным АР, днем 9 июня часть демонстрантов ушла с центральных улиц. Но полиция и бойцы Национальной гвардии продолжают дежурство.
За время демонстраций в Лос-Анджелесе задержали более 20 человек. Митинги набирают обретения, уже зафиксированы случаи мародерства в магазинах.
Протестующие начали бросать в полицию электросамокаты и бетонные обломки. На улицах строят баррикады из паркового инвентаря.
В общей сложности тысячи митингующих вышли на улицы, заблокировали автомагистраль и подожгли по меньшей мере четыре беспилотных автомобиля Waymo.
Калифорния подает иск против администрации Трампа из-за привлечения Национальной гвардии для борьбы с беспорядками. Такие действия, по мнению Гэвина Кристофера Ньюсома, незаконны.
Дональд Трамп создал условия, которые вы видите сегодня на своих экранах. Он лишь усугубил ситуацию… еще с момента, как объявил, что берет под контроль Национальную гвардию. Мы обжалуем это в суде уже завтра (9 июня – 24 Канал),
Местные власти заявили, что на протесты реагировала полиция, а не Нацгвардия.
Трамп отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс якобы "не смогли справиться с задачей" и подавить митинг.
Эти протесты левых радикалов, со стороны подстрекателей и часто проплаченных нарушителей, не будут толерантны. Также отныне на протестах не будет позволено носить маски. Что этим людям скрывать и почему?
Губернатор Калифорнии заявил, что привлечение Нацгвардии будет провокацией и "только обострит напряженность".
Дональд Трамп привлек к подавлению протестов Национальную гвардию США. Такое решение должно согласовываться с местными властями. В воскресенье в разных районах города работало около 300 бойцов.
Более 1 000 протестующих оцепили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса. Это было в пятницу. А в субботу демонстрации продолжились в Парамаунте. Правоохранители использовали против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разгонять толпу.
Когда демонстрантов начали прогонять, они бросали большие куски бетона в офицеров. На митинге нападения были как со стороны протестующих, так и полиции.
6 июня стычки продолжались между людьми из преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами ICE.
Протесты в Лос-Анджелесе начались на фоне иммиграционных рейдов, которые проводят соответствующие службы. Только за неделю было арестовано 2 000 нелегальных иммигрантов по всей стране, в том числе 118 человек в районе Лос-Анджелеса.