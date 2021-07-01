В Лос-Анджелесе произошел взрыв в полицейском грузовике, есть пострадавшие: фото, видео

Нелегальную пиротехнику для фейерверков изъяли правоохранители. Все материалы, а их оказалось более 2 тонн, поместили в специальную машину.

Ранее В столице Бангладеш прогремел взрыв: более 50 пострадавших, есть жертвы

Взрыв повредил даже соседние здания

Взрыв разнес не только транспортное средство, но и повредил соседние здания. Саперы пока не знают, что вызвало детонацию. Жителей улицы временно эвакуировали, а пострадавших госпитализировали.

Пока известно об одном задержанном, которого подозревают в неосторожном хранении взрывоопасных веществ.