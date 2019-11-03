Лошади снесли скамейку в центре Львова: кобыла сломала две ноги, животное усыпили

В Львове усыпили 6-летнюю кобылу Фауну, которая накануне выбежала на пешеходную часть в центре города и снесла скамейку, где сидела 15-летняя девушка. У животного были сломаны обе передние ноги, поэтому шансов спасти его не было.

Инцидент произошел вечером 2 ноября на проспекте Свободы. Там иностранцы запускали фейерверки. Кучер делал им замечания, но люди их игнорировали, рассказала ZAXID.NET владелица "Каретного двора" Валентина Банас.

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По словам Банас, пара лошадей, запряженных в туристическую карету, испугались звуков фейерверков и начали бежать по пешеходной части проспекта. Кучеру удалось развернуть напуганных лошадей и они врезались в скамейку, где сидела 15-летняя девушка из Львовской области.

Девочка получила открытый перелом левой голени. Ее сразу же забрали в ОХМАТДЕТ. Владелица туристической кареты заверила, что будет помогать с лечением пострадавшей.

В то же время одна из кобыл – Фауна – переломала себе обе передние ноги. Ветеринар сначала ввел ей обезболивающее, а потом животное усыпили.

Если бы была сломана одна (нога), на трех ее еще бы можно было как-то фиксировать, а тут две ноги, оскольчатые переломы. Там вся нога разбита, шансов никаких. Мы ее привезли на конюшню, чтобы осмотрел ветеринар, и сделали эвтаназию, чтобы она не мучилась,

– добавила владелица "Каретного двора".

Банас также рассказала, что Фауна снималась в фильмах и участвовала в фестивалях.



Кобыла Фауна, которую пришлось усыпить из-за перелома двух ног / Фото с фейсбук-страницы "Каретного двора"

Сейчас этим делом занимаются следователи. Полицейские пытаются разыскать людей, которые запускали фейерверки. Кстати, запуски фейерверков во Львове запрещены с 2014 года.

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Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала фейерверк в центре города, что стал причиной несчастного случая.