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      Лошади снесли скамейку в центре Львова: кобыла сломала две ноги, животное усыпили

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      Во Львове усыпили кобылу, которая выбежала на скамейку, испугавшись фейерверков
      Во Львове усыпили кобылу, которая выбежала на скамейку, испугавшись фейерверков / Фото из социальных сетей

      В Львове усыпили 6-летнюю кобылу Фауну, которая накануне выбежала на пешеходную часть в центре города и снесла скамейку, где сидела 15-летняя девушка. У животного были сломаны обе передние ноги, поэтому шансов спасти его не было.

      Инцидент произошел вечером 2 ноября на проспекте Свободы. Там иностранцы запускали фейерверки. Кучер делал им замечания, но люди их игнорировали, рассказала ZAXID.NET владелица "Каретного двора" Валентина Банас.

      Читайте также: В центре Львова лошади снесли скамейку на тротуаре: есть пострадавшие, также пострадало животное

      По словам Банас, пара лошадей, запряженных в туристическую карету, испугались звуков фейерверков и начали бежать по пешеходной части проспекта. Кучеру удалось развернуть напуганных лошадей и они врезались в скамейку, где сидела 15-летняя девушка из Львовской области.

      Девочка получила открытый перелом левой голени. Ее сразу же забрали в ОХМАТДЕТ. Владелица туристической кареты заверила, что будет помогать с лечением пострадавшей.

      В то же время одна из кобыл – Фауна – переломала себе обе передние ноги. Ветеринар сначала ввел ей обезболивающее, а потом животное усыпили.

      Если бы была сломана одна (нога), на трех ее еще бы можно было как-то фиксировать, а тут две ноги, оскольчатые переломы. Там вся нога разбита, шансов никаких. Мы ее привезли на конюшню, чтобы осмотрел ветеринар, и сделали эвтаназию, чтобы она не мучилась,
      – добавила владелица "Каретного двора".

      Банас также рассказала, что Фауна снималась в фильмах и участвовала в фестивалях.

      Львів коні карета коні вибігли на лавку кобила Фауна приспали
      Кобыла Фауна, которую пришлось усыпить из-за перелома двух ног / Фото с фейсбук-страницы "Каретного двора"

      Сейчас этим делом занимаются следователи. Полицейские пытаются разыскать людей, которые запускали фейерверки. Кстати, запуски фейерверков во Львове запрещены с 2014 года.

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      Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала фейерверк в центре города, что стал причиной несчастного случая.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Львова Новости Украины Криминальные новости Жертвы Аварии и ДТП Мир животных
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