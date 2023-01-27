"Ловцы Шахидов" уже в Украине: как они защищают энергообъекты от российских атак

Михаил Федоров рассказал, что "Ловцы Шахидов", на которые отправляли деньги украинцы, уже работают. Они уничтожают вражеские дроны на территории нашей страны.

По словам министра цифровой трансформации, в настоящее время существует 6 систем. Он также напомнил, что эти деньги собирали monobank, Лачен и UNITED24.

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Что известно о "Ловцах Шахидов" в Украине

В настоящее время закупили 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США,

– рассказал Михаил Федоров.

Министр цифровой трансформации объяснил, как работает механизм. В частности, комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает:

выявлять и блокировать вражеские беспилотники;

выпускает свои дроны.

По словам Федорова, Fortem DroneHunter F700 – это автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Он летит на скорости более 100 километров в час, перехватывает и приземляет вражеские дроны.

Министр также показал обучение операторов на полигоне и заверил: "Все готовы, все готово".

Как "Ловцы Шахидов" защищают наши энергетические объекты от атак России: смотрите видео

Михаил Федоров заверил, что "ловцы" обеспечивают защиту энергетических объектов страны благодаря помощи украинцев. Он поблагодарил каждого, кто помог.

Что этому предшествовало