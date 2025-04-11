"Ловец Шахедов" успешно прошел испытания в Киевской области, проект масштабируют, – Камышин

Система противодействия вражеским дронам, известная также как "Ловец Шахедов", успешно прошла испытания в Киевской области. Теперь проект будут масштабировать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, которые передает "Мы-Украина".

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Что рассказал Камышин о проекте "Ловец Шахедов"

Александр Камышин сказал, что в рамках проекта "Ловец Шахедов" уже есть несколько производителей, которые способны изготавливать необходимое вооружение, и несколько изделий, которые успешно применяют.

Некоторое время назад было объявлено высшим политическим лидерством Украины, что есть результаты первого месяца пилотного проекта ("Ловец Шахедов" – 24 Канал) над Киевской областью. Было хорошее сотрудничество наших производственников с ППО и с командой руководства области Николаем Калашником (председатель Киевской ОВА – 24 Канал) и руководителем КМВА Тимуром Ткаченко. Вот в таком конгломерате мы поработали месяц над тем, чтобы проверить концепцию, насколько хорош результат работы этого месяца,

– отметил советник президента.

В конце концов, по словам Камышина, команда доложила эти результаты руководству нашего государства, после чего приняли решение о масштабировании этого проекта на другую область.

"Это крутой кейс, когда мы и в системе ПВО получили решение на основе дронов. И уверен, что наши производственные возможности позволяют масштабировать его дальше. Но, как я уже говорил, дальше есть сложности с интеграцией, с обучением и с применением. Эти сложности уже на стороне применения инноваций, производства инноваций на фронте, но производственные возможности у нас сегодня уже есть", – резюмировал чиновник.