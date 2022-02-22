Ловят на улице и забирают телефон: как проходит "мобилизация" на оккупированном Донбассе

Пророссийские оккупанты на Донбассе нагло заявили о "мобилизации" местных мужчин. Их задерживают прямо среди улицы и забирают в автобусы.

Люди на оккупированных территориях запуганы и отказываются разговаривать. Об этом заявил правозащитник Павел Лисянский.

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Скольких мужчин уже "мобилизовали"

По словам эксперта, назвать точное количество сложно. Но это может быть уже 3 – 4 тысячи мужчин. При этом на оккупированных территориях под так называемый "призыв" попадает около миллиона человек.

Главари боевиков пока "мобилизуют" мужчин с паспортами России и квазиобразований. Но были и случаи, когда пытались затащить в "армию" и тех, кто таких паспортов не имеет. По словам Лисянского, все это происходит принудительно.

Мужчин увозят в военкоматы, пункты военных сборов, а оттуда на кратковременный инструктаж на полигоны оккупантов, где ранее проходили обучение так называемые "резервисты",

– объясняет Лисянский.

По словам правозащитника, так называемые военные комиссары оккупантов забирают людей с предприятий, шахт и заводов. Есть случаи, когда шахтеры отказывались и соглашались на уголовную ответственность, но им обещали физическую силу в случае отказа. Более того, забирают даже учеников военных заведений, которым не исполнилось 18 лет.

Позиция Людмилы Денисовой

Обратила внимание на такие циничные действия оккупантов и уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Призыву подлежат даже несовершеннолетние парни в возрасте от 17 лет. В так называемых "военных училищах" оккупантов курсантам, которым 16 – 18 лет, отдали приказ о приведении к боевой готовности с последующим участием в боевых действиях,

– сообщает Денисова.

Она подчеркивает, что такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает вовлечение детей в вооруженные конфликты.

Что говорят жители с оккупированных территорий

В соцсетях жители оккупированного Донбасса обсуждают "мобилизацию". Они подтверждают, что мужчин забирают прямо с улицы.

"По городу ездят грузовики с военными, которые останавливаются и ловят людей прямо на улицах и во дворах и вручают им бессрочную повестку. Если люди отказываются, обещают приехать вечером по домашнему адресу и забрать силой", – рассказал житель оккупированного Донецка.

Он работает водителем продуктовой компании и из-за такой ситуации вынужден был не выходить на работу. Хотя в его фирме сейчас есть приказ об отсрочке мобилизации водителей, потому что они обеспечивают поставки продуктов на рынки и в магазины. В то же время, по словам мужчины, 19 его друзей-водителей из хлебокомбината уже "мобилизовали". Он сказал, что "продукцию теперь некому развозить в магазины, город останется без хлеба".

У мужчин, которых насильно "мобилизируют", забирают мобильные телефоны, а семьям ничего не сообщают о них. Также в оккупированном Донецке активно агитируют за "мобилизацию". По улицам ездят автобусы с громкоговорителями. Также рассылают соответствующие сообщения. Кроме того, люди отмечают, что обстрелы значительно усилились за последние дни.

Какие провокации совершают боевики

Пророссийские марионетки усилили обстрелы мирных жителей и цинично обвиняют во всем Украину. Наше государство же подчеркивает, что никаких обстрелов не ведет.

Путин также заявил, что признал боевиков на Донбассе и ввел туда войска. Такое решение уже осудил весь цивилизованный мир.

Боевики тем временем на оккупированных территориях усиливают свою пропаганду. Они разгоняют фейк о якобы "диверсии с убийством" троих гражданских.

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