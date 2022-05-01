Ложь о ленд-лизе и "налаживание жизни" в Бердянске: дайджест фейков суток

Российская пропаганда не прекращает активную работу на информационном фронте. Вражеские медиа пытаются работать не только на россиян, но и украинцев.

Центр противодействия дезинформации сообщил о новых выпадах врага в информационном поле. Оккупанты пытаются внести раздор в наши отношения с партнерами и рассказывают о радостях жизни под российской оккупацией.

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Фейки пропагандистов

Российские оккупанты продолжают попытки убедить всех, что наши западные партнеры передают нам устаревшее оружие. Это дезинформация, ярко иллюстрирующая показатель в 23 тысяч ликвидированных россиян и более 1000 уничтоженных танков.

Коллаборанты на Запорожье, которых оккупанты назначили "руководителями", заявляют о том, что в Бердянске "начала стремительно налаживаться мирная жизнь". Также они говорят, что пенсии и зарплаты будут платить российскими рублями.

Также оккупанты не могут без ужаса для себя говорить о ленд-лизе для Украины. Политическая верхушка россиян начала кричать о том, что закон о ленд-лизе американцы приняли еще в январе, и что должно свидетельствовать о том, что Вашингтон знал о начале войны и активно к нему готовился. Единственными, кто готовился к войне, были россияне, но мужественные ВСУ при поддержке храброго украинского народа и всего цивилизованного мира успешно дают им отпор.

Провалы российской пропаганды

Российские оккупанты, несмотря на блокаду города, не могут получить полный контроль над Мариуполем. В стремлении показать хоть какой-то результат вражеские солдаты начали заявлять о "трофеях от ВСУ". Ложь врага очевидна: на монетах изображен Гитлер, и в них легко можно узнать музейные экспонаты.

Русские застряли не только в развитии, но и во времени. В Чернигов "прилетела" агитка времен Второй чеченской войны. Открытку показал известный блоггер Антон Птушкин. Профессионализм российской пропаганды примечателен: агитка начинается обращением "Граждане Чеченской Республики!"

Россияне пытались придумать "уничтожение" украинского танка. Недалекие солдаты забыли зарисовать букву "Z" на своей машине. И затея провалилась.

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