Оккупанты заявили о подготовке Украиной и США удара по детям: в ЦПД раскрыли планы врага

Пропагандистские вражеские активно распространяют заявление службы внешней разведки страны о том, что Украина якобы "с подачи" США готовит "инсценировку российского ракетного удара по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории".

Россияне врут, что якобы таким образом руководство нашего государства хочет "поднять боевой дух ВСУ". Однако, как отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.

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Как в ЦПД объяснили намерение врага

Подобные вбросы россиян – это откровенная дезинформация, которая не имеет ничего общего с реальностью и может свидетельствовать о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам,

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации уверяют, что подобным образом враг пытается посеять панику среди украинцев, внести раскол и недоверие в наше общество и оправдаться за собственные преступления.

Там отметили, что стоит помнить, что во всех военных преступлениях российской армии, в том числе и в ракетных ударах по детским учреждениям, страна-агрессор пытается обвинить Украину.

"Массовые убийства гражданских в Буче и других украинских городах, что были под оккупацией, российская пропаганда несмотря на многочисленные доказательства упорно называет "провокацией и инсценировкой", а ракетный удар по детской больнице Охматдет – "попаданием противоракеты киевской ПВО", – добавили там.