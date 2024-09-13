Прежде всего Трамп проиграл эти дебаты стилистически, даже визуально, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Камала Харрис была открытой. Она пыталась все время смотреть ему в глаза. В то же время экс-президент США ни разу за полтора часа не повернул голову в сторону своей собеседницы.

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Трамп заврался на дебатах

У него постоянно были нахмуренные брови и немного наклоненная голова. То есть это поза закрытости, поза наступления носорога,

– сказал Яковенко.

К тому же кандидат от Республиканской партии постоянно врал. В частности, о том, что мигранты едят кошек и собак, что есть миллионы погибших во время российско-украинской войны, что в США огромный рост приступности из-за мигрантов.

Кроме того, Трамп заявил, что якобы Камала Харрис марксистка, которая ненавидит Израиль и, мол, если она придет к власти, то через два года страны не будет. Более того, кандидат от республиканцев заявил о якобы встрече Харрис и Владимира Путина за 3 дня до войны в Украине. Однако этого на самом деле не было.

Все были готовы к тому, что Трамп врет почти как Владимир Путин. Разве отличается от российского диктатора тем, что врет не в каждом слове, но через слово,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Возможно, электорат Трампа относится к этому с восторгом, не считая это большим грехом, но на тех, кто еще не определился это вполне могло повлиять. Не случайно результаты показали, что 63% респондентов считают, что Харрис в этих дебатах победила.

Конечно, это не означает победу на выборах. Все, что произошло это в пользу Харрис прежде всего из-за того, что до дебатов значительное количество людей в США говорили о том, что хотели бы больше узнать о кандидате от демократов,

– добавил Яковенко.

К слову, социальная сеть Truth Social зафиксировала резкий обвал на фондовой бирже после дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.