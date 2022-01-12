Ложные сообщения: Германия упростила въезд не для всех туристов из Украины

Посольство Украины и МИД сообщали накануне, что Германия открыла границы для всех туристов из Украины. Причиной якобы было снижение эпидемических показателей, но утверждения оказались ложными.

Согласно сообщению немецкого МВД, въезжать в страну разрешено тем украинцам, которые имеют действующий сертификат о вакцинации. Такое же условие въезда действует на несущественные поездки в страну, например, с целью туризма.

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Требуют ли бустерную дозу вакцинации

Пока для поездки нет. Также украинцы без справки о вакцинации могут въехать в Германию с отрицательным тестом, но при определенных условиях. В таком случае человек должен быть гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником.

В то же время есть исключения, например, путешествие, которое необходимо для немецкого правительства, или срочная поездка с гуманитарной целью. Туристам из Украины, не имеющим вакцинации, въезд в Германию запрещен.

Коронавирус и карантин в Германии

Чтобы преодолеть очередную волну эпидемии, в декабре 2021 года в Германии решили ввести новые ограничения, которые касаются невакцинированных и тех, кто не переболел COVID-19. Вход в магазины, кафе и кинотеатры позволили лишь привитым и переболевшим COVID-19.

Еще более жесткие карантинные ограничения 27 декабря начали действовать в нескольких федеральных землях Германии. В то же время к усилению карантина другие земли должны присоединиться 28 декабря.

Украину Германия внесла в список стран "высокого риска" из-за COVID-19 еще в октябре. В то же время сообщали, что с 9 января 2022 года наше государство не будет входить в список стран повышенного риска заражения коронавирусом для Германии.

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