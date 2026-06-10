Соответствующее заявление Лубинец сделал в интервью "Радио Свобода".

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Что Ермак предлагал Лубинцу?

Дмитрий Лубинец рассказал, что Ермак связался с ним уже как адвокат и руководитель комитета по защите прав военнослужащих при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Во время телефонного разговора экс-руководитель ОП заявил, что занимается защитой прав людей, пострадавших от войны, и предложил наладить сотрудничество.

Он (Ермак, – 24 Канал) позвонил, сказал, что сейчас он как адвокат занимается, в частности, защитой прав пострадавших от российской агрессии, и предложил сотрудничество... Есть разные категории: есть гражданские, есть военные, есть ветераны, которые, по его мнению, нуждаются в дополнительной помощи со стороны адвокатского сообщества,

– сказал омбудсмен.

В частности, речь шла о подписании меморандума.

Однако Лубинец отказался от этого предложения: он объяснил, что в этом не было необходимости.

Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой,

– подытожил он.

Кроме этого, Дмитрий Лубинец опроверг, что обязан Ермаку своей должностью и отметил, что его кандидатуру предложил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, 11 мая антикоррупционные органы НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака и в тот же вечер вручили ему подозрение.

Дело экс-руководителя ОП квалифицировали по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об отмывании имущества, полученного преступным путем, совершенного организованной группой или в особо крупном размере.

Уже через несколько дней Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Утром 18 мая Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.