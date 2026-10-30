25 автобусов на 750 мест: Лубинец раскрыл подробности гуманитарной миссии в Олешках

30 октября в оккупированные Олешки доставляют гуманитарную помощь; для этого подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Гражданским лицам будет предоставлена возможность безопасно выехать или получить необходимую поддержку на месте.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Подробности гуманитарной миссии

По словам омбудсмена, в настоящее время он находится в Армянске, где координирует дальнейшие действия совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. К освещению хода миссии также присоединились представители СМИ из трех стран.

Помощь и выезд местных жителей

Главная задача гуманитарной миссии заключается в том, чтобы обеспечить жителей Олешек жизненно необходимыми вещами. Особое внимание организаторы уделяют пожилым людям, людям с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или жизненных обстоятельств не может позаботиться о себе самостоятельно.

Помимо пассажирского транспорта, для перевозки маломобильных граждан подготовлены машины скорой помощи. Каждому жителю, желающему покинуть город, гарантируется безопасный коридор, а тем, кто решит остаться дома, доставят необходимую гуманитарную помощь.

Лубинец подчеркнул, что обеим сторонам крайне важно соблюдать режим тишины, а также выразил отдельную благодарность Силам обороны Украины.

Украинский омбудсмен также поблагодарил Яну Лантратову за взаимодействие и выразил особую благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество и координацию в ходе подготовки операции.

Ранее для начала гуманитарной операции стороны объявили о перемирии на определенных участках фронта, чтобы саперы могли разминировать дороги.