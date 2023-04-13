Получаю десятки похожих видео, – Лубинец требует решительных шагов от мира после казни бойца

Российские военные в очередной раз казнили украинского военнослужащего и соответствующее видео оказалось в сети. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что получает десятки подобных видео, из-за чего требует от мира решительных шагов.

Лубинец согласился с утверждением, что на сегодняшний день ни Украина, ни мир не имеют механизма защиты украинских военнопленных, ведь Россия не соблюдает Женевскую конвенцию.

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У Украины и мира нет механизма защиты украинских пленных

По словам омбудсмена, Россия демонстрирует всему миру, что также не соблюдает Устав ООН и ряд других ратифицированных конвенций о борьбе с терроризмом.

Я очень долго могу перечислять международно-правовые акты, которых Российская Федерация не то, что не придерживается, она всему миру показывает, что она чихать хотела на свои обязательства,

– сказал Лубинец.

По его мнению, в первую очередь в ситуации должна разобраться ООН, поскольку не существует системы защиты прав человека, в том числе военнослужащих.

"И у нас, к сожалению, системы защиты прав человека, в том числе прав военнослужащих, не существует. Это нужно признать. И ООН, как беззубая организация, в первую очередь должна с этим что-то делать", – добавил Лубинец.

Украинские пленные под круглосуточным давлением и пытками

Омбудсмен соглашается, что реакция мирового сообщества после публикации видео с очередной казнью украинского пленника недостаточна. Лубинец отметил, что таких казней может быть гораздо больше, что он и пытается донести коллегам.

В своем письме к омбудсменам мира, к международным организациям я поднимаю вопрос, что, во-первых, это только один из примеров, которые мы показали, которые опубликовала российская сторона. А на самом деле их очень много, тысячи. Возможно, даже десятки тысяч,

– сказал он.

Лубинец сообщил, что требует, чтобы Комитет ООН по правам человека отдельно рассмотрел ситуацию с правами военнопленных украинской армии. По его словам, украинские воины фактически не в плену, а под круглосуточным давлением и пытками.

"И, опять же, почему подобной реакции, как сейчас, мы не получали после Еленовки? У нас это не единичные случаи. Вы вспомните, что было подобное видео, где российский военнослужащий на камеру просто отрезает половые органы у украинского военнопленного! И их множество!", – добавил он.

Омбудсмен рассказал, что получает немало подобных видео, которые по понятным причинам не публикуют.

И я действительно как омбудсмен Украины получаю десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это скапливается. Мы открываем уголовное производство. Это делает Офис генпрокурора Украины. Но реакция мира должна быть мгновенной, не только слова, не только "глубокая обеспокоенность", которую мы слышим с 2014 года,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что нужны решительные шаги, в частности, постановка вопроса на различных площадках, а также отдельная резолюция ООН.

"И как результат этой резолюции, исключение Российской Федерации из рядов ООН. Также я призвал омбудсменов мира, чтобы они продолжили общение со своими национальными парламентами, чтобы признавать Российскую Федерацию страной-террористкой. То есть так действуют исключительно террористы. Террористам не место рядом с демократическими, цивилизованными странами. Просто это нужно срочно сделать. Я имею в виду, исключить Российскую Федерацию из рядов всех международных организаций и институций", – резюмировал Лубинец.

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