После официальной части Лубинец лично пообщался с Меланией Трамп: о чем они говорили

Омбудсмен Дмитрий Лубинец и его команда встретились в Вашингтоне с первой леди США Меланией Трамп 15 ноября. Украинская сторона подняла вопрос о похищенных детях, освобождении пленных и поиске пропавших без вести.

Как сообщил в своем телеграм-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, личная беседа состоялась сразу после завершения официальной части встреч в Белом доме.

Совместные усилия ради спасения украинцев

Стороны сосредоточились на том, чтобы острые гуманитарные проблемы Украины не исчезали из международной повестки дня и становились основой для конкретных совместных действий.

Украинская сторона выразила полную готовность к дальнейшему взаимодействию и координации работы по каждому из определенных направлений. По словам чиновника, опыт уже проведенных совместных гуманитарных операций подтвердил возможность достижения реальных результатов даже в самых сложных условиях.

Гуманитарная миссия в Олешках доказала, что даже сложные задачи можно решать благодаря взаимодействию. Убежден, что этот опыт важно развивать и в дальнейшем, ведь самое главное – судьбы наших людей и их возвращение домой,

– отметил Лубинец.

Он также выразил благодарность первой леди США за открытость к диалогу, внимание к затронутым проблемам и всестороннюю поддержку Украины на международной арене.



Лубинец провел личную беседу с Меланией Трамп / Фото со страницы Лубинца

Контекст гуманитарного сотрудничества в Вашингтоне

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале ноября Мелания Трамп принимала представителей Украины и России в Белом доме после введения локального режима тишины в районе Олешко.

Благодаря перемирию специалисты разминировали дороги, доставили гуманитарные грузы и эвакуировали почти 800 человек.

Ранее мы рассказывали, что во время тех мероприятий в Вашингтоне Мелании Трамп вручили орден княгини Ольги I степени от президента Владимира Зеленского. Государственную награду первая леди США получила за помощь в спасении и возвращении депортированных украинских детей.