Після офіційної частини Лубінець особисто спілкувався з Меланією Трамп: про що говорили

Як повідомив у своєму телеграм-каналі омбудсман Дмитро Лубінець, особиста розмова відбулася безпосередньо після завершення офіційної частини зустрічей у Білому домі.

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Спільні зусилля заради порятунку українців

Сторони сфокусувалися на тому, щоб критичні гуманітарні проблеми України не зникали з міжнародного порядку денного та ставали підґрунтям для конкретних спільних дій.

Українська сторона висловила повну готовність до подальшої взаємодії та координації роботи за кожним із визначених напрямів. За словами посадовця, досвід уже проведених спільних гуманітарних операцій підтвердив можливість досягнення реальних результатів навіть у найскладніших умовах.

Гуманітарна місія в Олешках довела, що навіть складні завдання можна реалізовувати завдяки взаємодії. Переконаний, що цей досвід важливо розвивати й надалі, адже найголовніше – долі наших людей та їхнє повернення додому– зазначив Лубінець.

Він також висловив подяку першій леді США за відкритість до діалогу, увагу до порушених проблем і всебічну підтримку України на міжнародній арені.

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Лубінець провів особисту розмову з Меланією Трамп / Фото зі сторінки Лубінця

Контекст гуманітарної співпраці у Вашингтоні

Як уже повідомлялося на нашому сайті, на початку листопада Меланія Трамп приймала представників України та Росії в Білому домі після реалізації локального режиму тиші в районі Олешок.

Завдяки перемир'ю фахівці розмінували шляхи, передали гуманітарні вантажі та евакуювали майже 800 людей.

Раніше ми розповідали, що під час тих заходів у Вашингтоні Меланії Трамп передали орден княгині Ольги I ступеня від президента Володимира Зеленського. Державну нагороду перша леді США отримала за допомогу в порятунку та поверненні депортованих українських дітей.