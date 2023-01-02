Об этом в эфире национального телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Украина уделяет особое внимание увольнению гражданских

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"Проблема не у нас, а в России. Она хочет создать отдельную площадку для гражданских. Мы будем об этом договариваться. Я не хотел бы забегать вперед, потому что понимаю, что обществу не интересует процесс, общество хочет получить результат, но в этом месяце у нас будет встреча с Москальковой (омбудсман России), где отдельно будем проговариваться вопросы увольнения гражданских", – сказал омбудсман.

Проблема не в украинской власти

По словам Лубинца, со стороны Украины есть множество проработанных вариантов для увольнения своих граждан, но неизвестно, согласится ли на них Россия. Омбудсман обратился к украинцам.

Услышьте нас – не проблема в украинской власти. Вся команда координационного штаба работает над тем, чтобы вернулись все. Президент этим занимается каждый день и Офис Президента. Мы постоянно отмечаем варианты обмена всех на всех, – подчеркнул Лубинец.

Россия не имела права похищать гражданских

Лубинец заявил, что согласно международному праву не можем использовать срок обмена для гражданских. Это действует только для военнопленных. Омбудсман сказал, что Россия, как и любое другое государство, не имеет права задерживать гражданских.

"Мы требуем, чтобы Россия отпустила гражданских. В юридическом смысле не можем сказать по-другому. Понятно, что просто так страна-агрессор этого не сделает. Она коварно воюет и договаривается. Однако у нас есть наработанные варианты, как решить этот вопрос" ", – добавил омбудсман.

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