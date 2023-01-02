Про це в ефірі національного телемарафону розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Україна приділяє окрему увагу звільненню цивільних

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"Проблема не в нас, а в Росії. Вона хоче створити окремий майданчик для цивільних. Ми про це домовлятимемось. Я не хотів би забігати наперед, бо розумію, що суспільству не цікавить процес, суспільство хоче отримати результат, але цього місяця в нас буде зустріч з Москальковою (омбудсман Росії), де окремо будемо проговорюватися питання звільнення цивільних", – сказав омбудсман.

Проблема не в українській владі

За словами Лубінця, з боку України є безліч пропрацьованих варіантів для звільнення своїх громадян, але невідомо, чи погодиться на них Росії. Омбудсман звернувся до українців.

Почуйте нас – не проблема в українській владі. Вся команда координаційного штабу працює над тим, щоб повернулись всі. Президент цим займається щодня й Офіс Президента. Ми постійно наголошуємо на варіантах обміну всіх на всіх, – наголосив Лубінець.

Росія не мала права викрадати цивільних

Лубінець заявив, що згідно з міжнародним правом, не можемо використовувати термін обміну для цивільних. Це діє лише для військовополонених. Омбудсман сказав, що Росія, як і будь-яка інша держава, не має права затримувати цивільних.

"Ми вимагаємо, щоб Росія відпустила цивільних. В юридичному сенсі не можемо сказати по-іншому. Зрозуміло, що просто так країна-агресорка цього не зробить. Вона підступно воює і домовляється. Проте у нас є напрацьовані варіанти, як розв'язати це питання", – додав омбудсман.

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