"Твои родители алкаши": в учебно-реабилитационном центре на Львовщине над детьми совершали насилие

В учебно-реабилитационном центре на Львовщине над детьми, вероятно, осуществляли физическое, психологическое и сексуальное насилие. Речь идет о заведении, которое размещает уязвимые категории детей.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Незадолго до этого он получил сведения о возможном совершении насилия над детьми там.

Смотрите также На пальчике появились черные линии: во Львове ребенку удалили опасную опухоль на руке

Лубинец заявил о случаях насилия над детьми

В рамках мониторингового визита посетили заведение, где находятся дети-сироты, дети, лишенных родительской опеки, дети, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.

Нами зафиксированы свидетельства детей о том, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня,

– говорит Лубинец.

Омбудсман рассказал, что дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится". По его словам, отношение работников во главе с директором к детям как к "больным", недееспособным – "у них диагноз, они неадекватны", что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию.

Он отметил, что последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Нацполицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения.

Сейчас открыто уголовное производство по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего лица. Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.

"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, что должны защищать права ребенка, является преступлением. И немедленного безусловной защиты требует ребенок, а не его обидчик", – отметил Лубинец.