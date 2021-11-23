О резне еще 21 ноября полиции сообщили медики местной больницы
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Подозреваемый скрылся на автомобиле
Полицейские начали предварительное расследование. Следственно-оперативная группа приехала на вероятное место преступления – автомойку. Следователи выяснили, что местный 37-летний житель ударил ножом в грудь 43-летнего жителя Лубнов.
Мужчину нашли в соседней области
На месте преступления мужчина не задержался: он скрылся на автомобиле. Однако долго прятаться у подозреваемого не получилось: доехал вероятный злоумышленник до соседней области.
Следователем полиции, при процессуальном руководстве Лубенской окружной прокуратуры, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления и избрано судом меру пресечения – домашний арест в ночное время суток,
– рассказал временный исполняющий обязанности начальника полиции Полтавщины Артем Родыгин.
Дело расследуют по статье о покушении на умышленное убийство. На данный момент в уголовном производстве назначили ряд экспертиз.
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Коротко о последних резонансных преступлениях и инцидентах в Полтавской области:
- 21 ноября в Полтаве прохожие под мостом обнаружили пьяную 14-летнюю девушку. Об этом небезразличные граждане сообщили правоохранителям.
- 17 ноября в полтавской школе ученик распилил газовый баллончик.
- В начале ноября мужчина закрыл женщину в тяжелом состоянии. К больной с подозрением на коронавирус он не подпускал медиков.
- В городе недалеко от Киевского вокзала двое неизвестных силой пытались посадить в авто мужчину, при этом они ему угрожали ножом.