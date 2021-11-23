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Підозрюваний втік на автомобілі

Поліцейські розпочали досудове розслідування. Слідчо-оперативна група приїхала на ймовірне місце злочину – автомийку. Слідчі з'ясували, що місцевий 37-річний житель вдарив ножем у груди 43-річного лубенця.

Чоловіка знайшли у сусідній області

На місці злочину чоловік не затримався: він утік на автомобілі. Проте довго переховуватись у підозрюваного не вийшло: доїхав ймовірний зловмисник до сусідньої області.

Слідчим поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід – домашній арешт у нічний час доби,

– розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.

Справу розслідують за статтею про замах на умисне вбивство. Наразі у кримінальному провадженні призначили низку експертиз.

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