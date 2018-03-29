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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Луценко хочет заставить Медведчука служить Порошенко, а не Путину, – политолог

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Луценко ищет связи Медведчука с Савченко
Луценко ищет связи Медведчука с Савченко / 24 Канал

Заявление Луценко о проверке связей Медведчука с Рубаном и Савченко сделано больше с целью напугать. Медведчука хотят заставить служить Порошенко, а не Путину.

Такое мнение сайту "24" высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Со стороны Луценко это правильный блеф, что ГПУ будет преследовать Медведчука, поэтому он должен вести себя по отношению к Порошенко и его экономическим и политическим интересам иначе. Криков, намеков, угроз будет много, но ГПУ и СБУ не дойдут до главного. Они не прекратят активность Медведчука, и ему будет легко передвигаться по всему миру. Он – международный олигарх, который одинаково хорошо себя чувствует за столом и у Порошенко, и у Путина,
– подчеркивает Небоженко.

Как считает политолог, это по-своему патриотично и мужественно, но не в силах ни ГПУ, ни СБУ. Медведчук присутствует практически во всех отраслях украинской экономики.

"Конечно, надо Украине отрываться от России, но Медведчук имеет больше ресурсов в той же ГПУ, чем молодой прокурор Луценко. Хотя у них есть надежный инструмент – Савченко, которая готова часами рассказывать что угодно на любую тему", – говорит эксперт.

Однако, по мнению специалиста, Медведчука не отстранят от участия в Трехсторонний контактной группе в Минске.

"Порошенко хитрит. Он оставляет Медведчука в минской подгруппе, зная, что тот ничего не может сделать. Такая позиция Медведчуку тоже нравится. Он не может иметь официального государственного статуса друга и кума Путина. Ему нужен какой-то другой, который бы позволял ему пересекать границы", – говорит Виктор Небоженко.

Но, по его словам, вряд ли Юрий Луценко посмеет прикоснуться к политическому телу не самого Медведчука – а его связей, расстановки людей в судебной, правоохранительной системах спецслужбах. Тем более, остановить его перемещение из России в Украину.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ изучает возможные контакты председателя движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и народным депутатом Надеждой Савченко.

Как известно, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Кто такой Виктор Медведчук? Сейчас лидер ОО "Украинский выбор", представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Кум российского президента Путина. Ранее был главой администрации президента Леонида Кучмы. По не официальным данным, способствовал освобождению Надежды Савченко из российской тюрьмы.

Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Задержание Савченко Владимир Путин Виктор Медведчук Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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