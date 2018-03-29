Луценко хоче змусити Медведчука служити Порошенку, а не Путіну, – політолог

Заява Луценка про перевірку зв'язків Медведчука з Рубаном і Савченко зроблена більше з метою налякати. Медведчука хочуть змусити служити Порошенку, а не Путіну.

Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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З боку Луценка це правильний блеф, що ГПУ буде переслідувати Медведчука, тому він повинен вести себе щодо Порошенка і його економічних і політичних інтересів інакше. Криків, натяків, погроз буде багато, але ГПУ і СБУ не дійдуть до найголовнішого. Вони не припинять активність Медведчука, і йому буде легко пересуватися по всьому світу. Він – міжнародний олігарх, який однаково добре себе почуває за столом і в Порошенка, і в Путіна,

– підкреслює Небоженко.

Як вважає політолог, це по-своєму патріотично і мужньо, але не до снаги ні ГПУ, ні СБУ. Медведчук присутній практично у всіх галузях української економіки.

"Звичайно, треба Україні відриватися від Росії, але Медведчук має більше ресурсів у тій же ГПУ, ніж молодий прокурор Луценко. Хоча в них є надійний інструмент – Савченко, яка готова годинами розповідати що завгодно на будь-яку тему", – говорить експерт.

Водночас, на думку фахівця, Медведчука не усунуть від участі в Тристоронній контактній групі в Мінську.

"Порошенко хитрує. Він залишає Медведчука в мінській підгрупі, знаючи, що той нічого не може зробити. Така позиція Медведчуку теж подобається. Він не може мати офіційний державний статус друга і кума Путіна. Йому потрібен якийсь інший, який би дозволяв йому перетинати кордони", – зауважує Віктор Небоженко.

Але, за його словами, навряд чи Юрій Луценко посміє доторкнутися до політичного тіла не самого Медведчука – а його зв'язків, розстановки людей у судовій, правоохоронній системах спецслужбах. Тим більше, зупинити його переміщення з Росії в Україну.

Нагадаємо, генпрокурор Юрий Луценко заявив, що ГПУ вивчає можливі контакти голови руху "Український вибір" Віктора Медведчука з главою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном та народним депутатом Надією Савченко.

Як відомо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Хто такий Віктор Медведчук? Нині лідер ГО "Український вибір", представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську. Кум російського президента Путіна. Раніше був главою адміністрації президента Леоніда Кучми. За не офіційними даними, сприяв звільненню Надії Савченко з російської в’язниці.