Луценко рассказал, почему встречался с адвокатом Трампа и о чем говорили

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что встречался с личным адвокатом президента США Дональда Трампа – Рудольфом Джулиани, чтобы добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича, большая часть из которых находится в США.

Луценко с Джулиани также обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена – главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года. Детали своих встреч Луценко рассказал в интервью "Радио НВ".

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Что известно о первой встрече Трампа с Джулиани?

Луценко рассказал, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило к нему в конце 2017 года "через одного подчиненного". Экс-генпрокурор сказал, что согласился на встречу, поскольку имел "свой национальный интерес". Встретившись, стороны разговаривали 3 дня, примерно по 2-3 часа ежедневно.

Это было, на мой взгляд, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США,

– сказал Луценко.

Экс-глава ГПУ добавил, что узнавал у Джулиани, "в какие двери можно стучаться", чтобы совместно с американскими органами арестовать 7 миллиардов долларов. Это сумма, на которую правительство Януковича разместило украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хеджфондов США.

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Вероятное вмешательство Украины в президентские выборы в США

"Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. "Если вдруг они подпадают под американский – начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", – рассказал Луценко.

О чем Луценко с Джулиани говорили на второй встрече?

Во время встречи на второй день визита Луценко в США он обсуждал с Джулиани дело компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена – Хантер Байден. Экс-глава ГПУ напомнил, что Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича – Николая Злочевского. Последний, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы, сказал Луценко.

"Членом правления этой компании стал сначала бывший президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали довольно значительные средства. Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион (долларов)", – заявил Луценко.

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Чем завершились встречи Луценко с Джулиани?

Он также рассказал, что встреча с адвокатом Трампа закончилась словами Луценко о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между США и Байденом. По словам Луценко, в ответ на это Джулиани высказал идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Как Луценко причастен к скандалу в США?В США продолжается скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор состоялся летом и в нем Трамп отметил, что в рамках борьбы с коррупцией неплохо было бы ГПУ разобраться в деле компании Burisma.



Демократы и Джо Байден восприняли эти слова Трампа как использование должностных рычагов в собственных политических интересах. Поэтому 24 сентября Палата представителей Конгресса инициировала формальное расследование действий Трампа, что может завершиться решением о его импичменте.



Кризис вокруг обвинений Трампа в попытке давления на Украину происходит от заявлений Луценко, заявил в своих показаниях Конгрессу экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.



Известно, что Луценко общался с адвокатом Трампа – Джулиани. В частности, в 2019 году Луценко заявлял о расследовании по Burisma и предполагал возможное влияние Украины на выборы президента США, что заключалось в подыгрывании Хиллари Клинтон. Говорится об обнародованной "черной кассе" Партии регионов, где фигурировал руководитель предвыборного штаба Трампа – Пол Манафорт. Последнего осудили почти на 8 лет в рамках расследования вмешательства России в выборы США.



Луценко накануне в интервью The Washington Post отметил, что Хантер Байден не нарушал законов Украины.