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      Луценко розповів, чому зустрічався з адвокатом Трампа і про що говорили

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      Юрій Луценко розповів деталі зустрічей з Рудольфом Джуліані
      Юрій Луценко розповів деталі зустрічей з Рудольфом Джуліані / Getty Images

      Колишній генпрокурор України Юрій Луценко розповів, що зустрічався з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа – Рудольфом Джуліані, щоб домогтися загального слідства над грошима організованого злочинного угруповання експрезидента України Віктора Януковича, велика частина з яких перебуває у США.

      Луценко з Джуліані також обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов'язаний син Джо Байдена – головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року. Деталі своїх зустрічей Луценко розповів в інтерв’ю "Радіо НВ".

      Луценко і криза в США: читайте про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори

      Що відомо про першу зустріч Трампа з Джуліані?

      Луценко розповів, що перша пропозиція від Джуліані зустрітися у США надійшла до нього в кінці 2017 року "через одного підлеглого". Ексгенпрокурор сказав, що погодився на зустріч, оскільки мав "свій національний інтерес". Зустрівшись, сторони розмовляли 3 дні, приблизно по 2-3 години щодня.

      Це було, на мій погляд, єдиним шляхом спробувати домогтися загального слідства над грошима організованого злочинного угруповання Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, перебуває у США,
      – сказав Луценко.

      Ексголова ГПУ додав, що дізнавався в Джуліані, "в які двері можна стукати", щоб спільно з американськими органами заарештувати 7 мільярдів доларів. Це сума, на яку уряд Януковича розмістив українські облігації зовнішньої позики із зобов'язанням по виплаті одному з хеджфондів США.

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      Ймовірне втручання України у президентські вибори у США

      "Його інтерес, також в один з днів він питав, що я можу розповісти про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року. Мені здається, що ці дії очевидні, але вони не підпадають під український Кримінальний кодекс. "Якщо раптом вони підпадають під американський – починайте розслідування, і ми, відповідно до міжнародних норм, надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу", – розповів Луценко.

      Про що Луценко з Джуліані розмовляли на другій зустрічі?

      Під час зустрічі на другий день візиту Луценка до США він обговорював з Джуліані справу компанії Burisma, з якою пов'язаний син Джо Байдена – Хантер Байден. Ексголова ГПУ нагадав, що Burisma була власністю колишнього міністра уряду Януковича – Миколи Злочевського. Останній, ймовірно, змушував підлеглих видавати ліцензії в невстановлений законом спосіб для власної фірми, сказав Луценко.

      "Членом правління цієї компанії став спочатку експрезидент Польщі Кваснєвський, а незабаром і син віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони як члени правління отримували досить значні кошти. Загальні виплати синові віцепрезидента Сполучених Штатів склали майже мільйон (доларів)", – заявив Луценко.

      Читайте також: Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

      Чим завершилися зустрічі Луценка з Джуліані?

      Він також розповів, що зустріч з адвокатом Трампа закінчилася словами Луценка про те, що українське законодавство не дозволяє розслідувати можливий конфлікт між США та Байденом. За словами Луценка, у відповідь на це Джуліані висловив ідею організувати візит глави ГПУ до майбутнього глави Мін'юсту США.

      Як Луценко причетний до скандалу у США? У США триває скандал довкола телефонної розмови Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Ця розмова відбулася влітку і в ній Трамп зазначив, що в межах боротьби з корупцією непогано було б ГПУ розібратися у справі компанії Burisma.

      Демократи і Джо Байден сприйняли ці слова Трампа як використання посадових важелів у власних політичних інтересах. Тож 24 вересня Палата представників Конгресу ініціювала формальне розслідування дій Трампа, що може завершитися рішенням про його імпічмент.

      Криза навколо звинувачень Трампа у спробі тиску на Україну походить від заяв Луценка, заявив у своїх свідченнях Конгресу ексспецпредставник США в Україні Курт Волкер.

      Відомо, що Луценко спілкувався із адвокатом Трампа – Джуліані. Зокрема, у 2019 році Луценко заявляв про розслідування щодо Burisma та припускав можливий вплив України на вибори президента США, що полягало в підігрування Гілларі Клінтон. Мовиться про оприлюднену "чорну касу" Партії регіонів, де фігурував керівник передвиборного штабу Трампа – Пол Манафорт. Останнього засудили майже на 8 років у межах розслідування втручання Росії у вибори США.

      Луценко напередодні в інтерв’ю The Washington Post зазначив, що Хантер Байден не порушував законів України.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Дональд Трамп Джозеф Байден Вибори у США Новини США Віктор Янукович Гроші
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