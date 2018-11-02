Луценко рассказал, при каких условиях конфискуют имущество Януковича

Если суд признает бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене, то все его имущество в Украине и за ее пределами будет конфисковано.

Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНИАН.

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"Я не буду представлять решение суда (в отношении Януковича – 24), давайте его дождемся... В чем смысл заочных процессов осуждения? Прежде всего, приговор в отношении гражданина, который не находится на территории Украины, имеет не только моральное, но и материальное значение", – заявил Луценко.

Он отметил, что сейчас суды в заочном порядке рассматривают дела не только в отношении Януковича, но и еще десятков бывших высокопоставленных чиновников из окружения экс-президента.

Материальное – если суд признает кого-то из них виновным в особо тяжких преступлениях – происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и вне ее. Если даже через некоторое время такое имущество будет найдено, оно также будет подлежать конфискации, поэтому такие процессы очень важны и в материальном плане. Поэтому этот процесс так старательно затягивается, с моей точки зрения, защитой Януковича,

– добавил Генпрокурор.

Напомним, СМИ обнародовали информацию, что бывший украинский президент Виктор Янукович намерен присутствовать на заседании в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о его госизмене. Впоследствии адвокат политика Александр Байдык отметил, что имелся в виду выступление в режиме видеоконференции.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.