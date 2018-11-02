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      Луценко розповів, за яких умов конфіскують майно Януковича

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / Фото з відкритих джерел

      Коли суд визнає колишнього президента Віктора Януковича винним у державній зраді, тоді можна буде арештувати все його майно в Україні та за кордоном.

      Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНІАН.

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      "Я не буду уявляти рішення суду (щодо Януковича – 24), давайте його дочекаємося… В чому сенс заочних процесів засудження? Перш за все, вирок щодо громадянина, який не перебуває на території України, має не тільки моральне, але й матеріальне значення", – заявив Луценко.

      Він наголосив, що зараз суди у заочному порядку розглядають справи не тільки щодо Януковича, а й ще щодо десятків колишніх високопосадовців з оточення екс-президента.

      Матеріальне – якщо суд визнає когось із них винним в особливо тяжких злочинах – відбувається конфіскація усього відомого майна на території України та поза нею. Якщо навіть через деякий час таке майно буде знайдено – воно також буде підлягати конфіскації, тому такі процеси дуже важливі і в матеріальному плані. Тому цей процес так старанно затягується, з моєї точки зору, захистом Януковича, 
      – додав Генпрокурор.

      Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили інформацію, що колишній український президент Віктор Янукович має намір бути присутнім на засіданні в Оболонському райсуді Києва, де слухається справа про його держзраду. Згодом адвокат політика Олександр Байдик зазначив, що мався на увазі виступ у режимі відеоконференції.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.
      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Теги: Новини України Юрій Луценко Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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